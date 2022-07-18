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【歐洲熱浪】英國氣溫料達攝氏41度 西班牙葡萄牙逾千人死

環球社會熱點 12:12 2022/07/18

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歐洲熱浪持續，多地天氣相繼錄得高溫。英國當局預料氣溫將攀升至攝氏41度高溫，英國鐵路公司呼籲民眾避免非必要出行。西班牙及葡萄牙已合共錄得過千人死亡，克羅地亞及英國等亦有發生山火。

英國首發紅色高溫警告 少年為避熱浪游水意外溺斃 【下一頁】

英國今年首個紅色極端高溫警告生效，當局預料未來兩日氣溫將攀升至攝氏41度，打破過往高溫記錄。英國鐵路網公司（Network Rail）敦促民眾如非必要不要出行，並預料周一（18日）及周二（19日）交通服務將會中斷。公司亦將部分火車軌道塗成白色，防止在高溫下扭曲。

英國副首相藍韜文（Dominic Raab）呼籲民眾採取預防措施，包括及時補充水分及搽防曬等。惟英國護理學院（College of Paramedics）行政總監Tracy Nicholls警告，熱浪對長者等弱勢社群構成威脅，並指民眾實際上仍未作好準備。

英國國民保健服務聯合會（NHS Confederation）主席Victor Adebowale承認， 英國很多醫院建築都未有應對極端高溫的設備，很多醫院、初級保健或家庭醫生診所都是古舊建築，無安裝足夠的冷氣或風扇來抵禦熱浪侵襲。

英戲院為一原因 送免費飛助紅髮民眾消暑 【下一頁】

西班牙及葡萄牙兩國氣象機構表示，目前最少已錄得1,027人死於熱浪。西班牙已發生逾30宗森林山火，國內大部分消防直升機已出動救援，但因許多地區地形崎嶇，地勤人員難以進入。

法國波爾多（Bordeaux）南部兩場山火也燃燒了6日，迫使逾1.4萬人撤離，當中大量人需在露營地過夜。克羅地亞、希臘、土耳其及英國亦有發生山火。

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責任編輯：李俊儀

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