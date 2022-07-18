【無人機】英國建世上最長「無人機高速公路」   可檢測及避免碰撞

▲ DAA技術能向無人機提供自動指令，使它們遠離他人或在遇上墜毀危險時改變路徑。（法新社）

無人機近年發展迅速，除用於航拍和表演外，運送貨物也成為常見功能。由軟件製造商Altitude Angel和英國電信（BT）提出的「無人機高速公路」方案，已獲英國政府批准，該公路計畫將由當地的中部地區至連接東南部地區，全長265公里。

「無人機高速公路」方案名為Project Skyway，該網絡將連接包括雷丁（Reading）、牛津（Oxford）、米爾頓凱恩斯（Milton Keynes）、劍橋、（Cambridge）、考文垂（Coventry）和拉格比（Rugby）等城市的空域，而在公路的地面則會安裝傳感器，引導無人機安全地通過走廊到達其目的地。

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Altitude Angel將負責把無人機的導航和通信系統連接到一個「虛擬高速公路」，將地面上的傳感器以及29座信號發射塔作配合，以檢測和防止（Detect And Avoid, DAA）技術來避免無人機之間的碰撞，使它們在不受限制的空域安全可靠地飛行。

遇墜毀危險時 可改變路徑

Altitude Angel指出，DAA技術能向無人機提供自動指令，使它們遠離他人或在遇上墜毀危險時改變路徑。

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Altitude Angel行政總裁Richard Parker表示，Project Skyway將為英國帶來「綠色交通」的機會，並成為一個可行的機制，將無人機安全地融入日常生活之中。

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責任編輯：陳卓賢