【電子消費券】朗豪坊推200%回贈大抽獎 消費滿500元 即可抽最多2倍商場現金禮券

新一期電子消費券將於8月7日起發放，新增BoC Pay及PayMe from HSBC兩個支付平台。有見及此，朗豪坊將為新一輪消費券推出優惠，於8月5日起至9月4日推出「朗豪坊200%回贈大抽奬」，LP CLUB會員以電子支付工具於場內單一消費滿500元，即可於朗豪坊手機應用程式內登記換領抽獎機會一次 ，每人最多可換領5次，最多可贏取200%回贈，高達1,000元商場現金禮券，或500,000會員積分，各30份，其他獎品亦多達10,000份。

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不論有否於消費券平台「轉會」都可享有抽獎機會，只要以電子支付方式付款，當中包括六大消費券平台：支付寶、八達通、Tap & Go 拍住賞、微信支付、BoC Pay及PayMe，以及其他電子支付方式如信用卡、易辦事、Apple Pay、Android Pay及信用卡現金回贈獎賞等，都可參加抽獎。

朗豪坊200%回贈大抽奬活動詳情：

推廣期： 8月5日至9月4日晚上11時

抽獎期： 8月5日上午11時至9月11日晚上11時

抽獎方法： LP CLUB會員於推廣期內以電子支付工具於場內單一消費滿500元，即可於朗豪坊手機應用程式內登記換領抽獎機會一次（每人最多可換領5次）

*電子支付工具包括信用卡、借記卡、易辦事、八達通、Apple Pay、Android Pay、三星智付、支付寳、微信支付、銀聯閃付、拍住賞及信用卡現金回贈獎賞。

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責任編輯：羅浩濂