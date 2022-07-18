▲ 【幼童打針】劉宇隆：若委員會通過 6個月至3歲以下幼童最快9月接種首劑疫苗

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，聯合科學委員會下月開會，有機會討論3歲以下幼童接種新冠疫苗事項，若委員會通過有關做法，將會向政府提交建議，並經另一個委員會通過及批准緊急使用等程序，估計最快9月會3歲以下幼童接種首劑疫苗，10月再接種第二劑疫苗。

劉宇隆指，6個月至3歲的幼童若可接種新冠疫苗，亦應打齊3針，至於第3針的接種時間可因應疫情發展決定，強調無論是科興疫苗或復必泰疫苗均安全。

學生每天進行快測會繼續

對於袁國勇等4名港大學者建議逐漸放寬社交距離措施，以達致更好的混合免疫效果，劉宇隆認同，現階段不應再收緊社交距離措施，但學生每天進行快測，以免學校出現爆發導致停課，仍是必要，同時污水檢測也要繼續進行，以反映社區的感染數據，口罩也必須繼續戴。

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