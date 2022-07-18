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【烏克蘭戰爭】烏解僱國安局長及總檢察長 機構涉通敵

環球政治 10:59 2022/07/18

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烏克蘭政府周日（17日）下令解僱國家安全局長及總檢察長，烏克蘭總統澤連斯基指兩個部門有大量官員通敵與俄合作，指共有數百宗相關的叛國案件。

【烏克蘭戰爭】烏稱俄將擴大攻勢 英稱俄正加強佔領區防禦 【下一頁】

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）宣布，接僱國家安全局長巴卡諾夫（Ivan Bakanov）及總檢察長韋涅季克托娃（Iryna Venediktova），而巴卡諾夫更為澤連斯基的兒時好友。

澤連斯基指出兩個部門有大量官員通俄，而上述問題已經影響到政府其他部門。據悉，烏克蘭目前已立案調查651宗有關檢察及執法人員叛國通敵的案件，而巴卡諾夫和韋涅季克托娃所在部門有超過60名官員，在俄佔領的地區對抗烏克蘭。

他強調上述種種危害國家安全基礎的罪行，反映了這些部門負責人的嚴重問題。

俄導彈襲烏城市釀多死 喪命4歲女童最後身影曝光 【下一頁】

澤連斯基贏得大選成為總統後，巴卡諾夫作為競選團隊的一分子也於政壇崛起，並於2019年獲任命為國家安全局長。

澤連斯基夜晚向全國發表演説時提到，近期因涉及叛國罪被捕的國家安全局克里米亞地區前負責人。澤連斯基指戰爭爆發初期，他已經解僱這名官員，現時已有足夠證據來指證他涉及叛國罪，證明他當初的決定合理。

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責任編輯：鄭錦玲

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