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【中國經濟】法外貿銀行：中央將重新調整今年經濟增長目標　三大風險值得關注

宏觀解讀 10:09 2022/07/18

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【中國經濟】法外貿銀行：中央將重新調整今年經濟增長目標　三大風險值得關注

中國第二季GDP增速下降至0.4%，為2020年首季出現經濟負增長以來，經濟增速最低的一個季度。法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞 （Alicia Garcia Herrero） 表示，當前經濟環境之下，中國政府加強刺激措施以穩定經濟增長，隨防疫措施的放寬，預計下半年的經濟將會有所好轉，但上半年經濟增速偏弱，全年實現5.5%的經濟增速目標較為困難，預計中國政府將會重新調整今年的經濟增長目標。

中國政府財赤在次季增加了一倍以上

艾西亞指，財政方面，中國政府的財政赤字在次季增加了一倍以上，一方面財政收入的增長受到經濟增速放緩的影響，另一方面政府應對疫情的財政支出有所增加，儘管加快了地方政府專項債券的發行進度，但是1至6月的基礎設施投資增長率僅為7.1%，對於拉動經濟增速的力度還有待提高。

巴克萊降中國今年經濟增長預測至3.1%　下半年料降準25至50點子【下一頁】

貨幣政策方面，人行向銀行間市場增加了流動性的注入，推動3個月SHIBOR在7月初下降至2%以下，但整體而言，6月的流動性注入總量與去年相比較僅小幅增加。相比之下，銀行的貸款發放有所加速，特別是新增企業貸款在5月和6月分別達到1.5萬億和2.2萬億，但住房按揭貸款的表現相對保守，5、6月的新增中長期居民貸款（通常用來衡量按揭貸款）仍低於去年同期。

艾西亞指，維持2022年經濟增速3.5%的預測，但一些下行風險值得關注。首先，新冠肺炎疫情出現新的變種（BA.4和BA.5），這可能給疫情防控帶來更多挑戰。其次，房地產市場還有待恢復，潛在的不確定性可能會影響接下來的經濟復蘇。最後，全球經濟衰退的可能性增加，使得中國所面臨的外部經濟環境更加複雜，包括美國高企的通脹和美聯儲的鷹派貨幣政策，同時歐洲也受到俄烏衝突和能源價格上漲的衝擊。

相關文章：【中國經濟】銀保監：中國上半年金融機構不良貸款率降至1.77%

相關文章：【中國經濟】中國第二季GDP按年增0.4%、遜預期　上半年經濟增長2.5%

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