▲ 【內房危機】信安陳曉蓉：內房債要顯著改善 需兩因素配合

內房市場陷入爛尾樓斷供潮，信安資金管理（亞洲）投資策略部主管陳曉蓉接受訪問時表示，除非中央為樓市推出更多刺激政策，加上市場流動性顯著改善，市場對內房債的信心才能恢復。

信安過去半年推出兩隻ESG（環境、社會和企業管治）基金，其中信安可持續亞洲收益基金主要投資高息債券。陳曉蓉接受訪問時表示，兩隻基金仍處於上架階段，但受內房債問題困擾，預期亞洲收益基金的資金流入會更慢，「雖然內房債價已跌至很殘，但對下半年內房市場看法更加審慎」。

陳曉蓉透露，基金第二季有提高內房債部署，因估值吸引，但內房市場仍未反映所有負面因素，要內房債市場顯著改善，必須有兩大因素配合。首先要通脹回落，聯儲局放慢加息步伐，屆時市場流動性才能改善，但現時市場普遍預期，聯儲局7月會再加息0.75厘。

其次，中國需要為房地產提供更多支持，最近的爛尾樓斷供潮反映民營房企的資金壓力仍大，疫情仍影響6月份銷售，現時部分內房債的債價大跌60%至70%，反映市場預期內房違約率很高，所以需要等待更多新的刺激內房政策，才會有信心增持內房股。

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