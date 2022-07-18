【電動車】理想汽車跌幅收窄　新車L9試駕車疑似空氣懸掛斷裂　集團：會在最終量產車身上解決此問題、升級空氣彈簧質保方案（第二版）

▲ 【電動車】理想L9試駕車疑似空氣懸掛斷裂 集團回應：已查明原因、會在最終量產車身上解決此問題

據內媒報導指，理想汽車 （02015） 下月底即將交貨的新型電動車L9在試駕車期間，疑似高速衝過一個深度20厘米的坑後，前輪空氣懸掛斷裂，車輛左前輪陷入車身當中，無法正常行駛。理想汽車曾一度跌逾3%，現微跌0.2%，報150.6元。

集團工作人員回應，此次故障為非量產車型的零部件個案問題，已查明原因，並會在最終量產車身上解決此問題。及後，理想汽車發布「L9空氣彈簧質保方案升級」，將其空氣彈簧（包含空氣彈簧本體、空氣泵、儲氣罐）質保方案提升到與三電系統相同的8年或16萬公里，且二手車交易不影響質保的有效期。

報導指，理想汽車門店工作人員回應，重慶的試駕車是每小時90公里的速度衝過一個深度20厘米的坑，導致空簧內部的緩衝環破損。因為供應問題，集團有部分試駕車使用了試制階段的緩衝環。試製版雖然滿足安全標準，但遇到大衝擊工況會偶發失效。實際量產版的緩衝環強度是試製版的2.5倍，面對更大的衝擊也不會有問題。

不過，吉利研究院院長、現加盟小米汽車胡崢楠質疑， 90公里時速過20厘米的坑不太符合實際情況，表示一般車輛的離地間隙都沒20厘米，且正常人不會對著20厘米的坑高速行進。他又 認為一台車從樣車到量產車要經過TT、PP、VP、MP各個階段，每階段的車都有相應的使用場景， 對 試駕車用了試製件、量產件強度是其2.5倍提出疑問。

（第二版加入理想汽車「L9空氣彈簧質保方案升級」）

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#

【開市追揸沽】內地GDP遜預期 爛尾樓風波點收科？

相關文章：

【電動車】理想汽車無視好消息反挫5% 新SUV L9首72小時收逾3萬輛訂單

【電動車】建銀國際：L9將推高理想今明兩年毛利、調高美股目標價33%（第二版）

【小米1810】傳雷軍8月親自揭曉小米工程樣車面紗 小米：絕無可能、消息不靠譜