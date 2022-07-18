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【電動車】理想汽車走低逾3%　新車L9試駕車疑似空氣懸掛斷裂　集團：已查明原因、會在最終量產車身上解決此問題

股市 09:40 2022/07/18

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【電動車】理想L9試駕車疑似空氣懸掛斷裂　集團回應：已查明原因、會在最終量產車身上解決此問題

據內媒報導指，理想汽車 （02015） 下月底即將交貨的新型電動車L9在試駕車期間，疑似高速衝過一個深度20厘米的坑後，前輪空氣懸掛斷裂，車輛左前輪陷入車身當中，無法正常行駛。

集團工作人員回應，此次故障為非量產車型的零部件個案問題，已查明原因，並會在最終量產車身上解決此問題。

理想汽車現走低3.2%，報146.2元。

報導指，理想汽車門店工作人員回應，重慶的試駕車是每小時90公里的速度衝過一個深度20厘米的坑，導致空簧內部的緩衝環破損。因為供應問題，集團有部分試駕車使用了試制階段的緩衝環。試製版雖然滿足安全標準，但遇到大衝擊工況會偶發失效。實際量產版的緩衝環強度是試製版的2.5倍，面對更大的衝擊也不會有問題。

不過，吉利研究院院長、現加盟小米汽車胡崢楠質疑，90公里時速過20厘米的坑不太符合實際情況，表示一般車輛的離地間隙都沒20厘米，且正常人不會對著20厘米的坑高速行進。他又認為一台車從樣車到量產車要經過TT、PP、VP、MP各個階段，每階段的車都有相應的使用場景，試駕車用了試製件、量產件強度是其2.5倍提出疑問。

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港股 理想汽車—W（02015） 汽車 電動車
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