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【港股市況】恒生指數反覆升逾300點　美團升6%領市、三桶油造好　內房反彈（不斷更新）

股市 11:02 2022/07/18

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港股市況不斷更新

美股上周五造好，港股今早承接高開近200點。恒生指數開報20479點，升181點。恒生科技指數升0.3%，報4454點。阿里巴巴 （09988） 逆市跌逾1%；美團 （03690） 升逾3%；騰訊 （00700） 升0.4%；濠賭股向好，銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 升1%。

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即市走勢︰

【11：01】中海油 （00883） 升幅擴大至逾4%，中石油 （00857） 、中石化 （00386） 升逾3%。

【11：00】美團 （3690） 升近6%高見189.9元領市；阿里巴巴 （09988） 跌幅收窄至0.4%；騰訊 （00700） 升0.6%。

【10：57】中國龍工 （03339） 跌14%，破底低見1.51元。中國龍工預期中期純利將介乎7500萬至1.5億元人民幣，按年減少84%至92%。

【10：52】大市升幅擴大至逾300點，升至20600點水平，報20610點，升312點。

【10：47】恒指最新升近300點，報20585點，升287點；科指升0.8%，報4475點。

【10：45】中海外 （00688） 最新升近4%；潤地 （01109） 升3%；碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升近7%。合景泰富 （01813） 升一成。

【10：34】中石油 （00857） 、中海油 （00883） 最新分別升逾3%。

【10：32】大市最新升逾200點，報20512點，升214點；科指轉升0.4%，報4459點。

【10：26】美團 （03690） 升近5%，高見188元，帶動大市升幅擴大至近200點。

【10：23】三桶油造好，其中發盈喜的中石油 （00857） 升近3%；中海油 （00883） 、中石化 （00386） 升逾2%。

【盈警盈喜】中石油預期上半年多賺50%至60%　受惠油氣價格上漲及銷量上升　

【10：17】汽車股個別發展，其中比亞迪 （01211） 跌逾2%；吉利 （00175） 跌逾1%；長汽 （02333） 升0.6%；廣汽 （02238） 跌0.1%。

【10：12】思摩爾 （06969） 逆市跌6%，低見19.38元。思摩爾料半年溢利及收益總額按年跌46%至54%。

【盈喜盈警】思摩爾半年溢利及收益總額料跌46至54%

【10：07】發盈警的泡泡瑪特 （09992） 最新跌12%，破底低見22.4元。

【10：06】ATM中，僅美團 （03690） 錄得升幅，美團最新升逾4%，高見188元。

【10：04】【盈喜盈警】中鋁國際抽升近15%　發盈喜料上半年淨利潤最多升近21倍

【09：58】康龍化成 （03759） 雖發盈喜，料中期純利5.6億至6.1億元，最多按年增長8%，惟股價跌逾12%，低見63元。

【盈喜盈警】康龍化成盈喜 經調整純利料增19至27%

【09：55】除內房外，內銀亦反彈，建行 （00939） 、工行 （01398） 、中行 （03988） 分別升逾1%；農行 （01288） 升0.8%。

【內房危機】銀保監會：銀行應主動承擔社會責任推動「保交樓」　主動參與研究解決資金硬缺口

【09：52】內房股反彈，中海外 （00688） 升近2%；潤地 （01109） 升0.8%；碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升逾3%；龍湖 （00960） 升逾2%。

【09：51】太陽城集團 （01383） 再升2成，高見0.27元；凱升 （00102） 升半成，高見0.255元。

【09：49】港股升幅再擴大至近150點，報20441點，升143點；科指跌0.3%，報4429點。

【09：42】恒指初段曾轉跌，低見20294點，最新報20347點，升50點。

【09：41】阿里巴巴 （09988） 跌2%，一度跌穿100元關口，低見99.85元。

【09：38】金蝶 （00268） 跌半成，低見16.3元。

【盈警】金蝶國際跌4%　料上半年虧損擴大　至少蝕3.5億人幣

【09：37】【新股IPO】中國石墨2237首掛高開35%　一手帳面賺1150元

【09：37】藥明生物 （02269） 逆市跌逾4%，低見72.3元，成交5.7億元。

【09：34】發盈喜的鴻騰精密科技 （06088） 早段升兩成，高見1.3元。

【09：32】大市開市後升幅收窄至100點內，報20386點，升88點。

【09：31】榮豐億 （03683） 飈升50%，高見0.375元，成交97萬元。

【09：31】小米 （01810） 隨市升逾1%，高見12.68元。

【小米1810】小米因維修問題被意大利罰款320萬歐元　小米：正評估背後原因

【09：30】【澳門賭場】澳門賭場再停5日　銀娛金沙反而高開1%

【09：29】滙豐 （00005） 據報將加快退出非核心市場，並部署投放更多資本在亞洲市場，滙豐股價今早高開近1.5%。

【HSBC滙豐】據報滙豐為反擊平保分拆建議　將加快退出非核心市場、並部署投放更多資本在亞洲市場

【09：27】中石油 （00857） 發盈喜，按照中國會計準則，預期上半年純利按年增長50%至60%，股價今早高開逾1%。

【盈警盈喜】中石油預期上半年多賺50%至60%　受惠油氣價格上漲及銷量上升　

【09：26】泡泡瑪特 （09992） 發盈警，料中期溢利則按年減少不多於35%，泡泡瑪特今早逆市低開逾4%，開報24.5元破底。

【盈喜盈警】泡泡瑪特發盈警　預計半年溢利按年減少不多於35%

【09：22】恒生指數開報20479點，升181點。恒生科技指數升0.3%，報4454點。阿里巴巴 （09988） 逆市跌逾1%；美團 （03690） 升逾3%；騰訊 （00700） 升0.4%；濠賭股向好，銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 升1%。

【09：16】【電動車】理想L9試駕車疑似空氣懸掛斷裂　集團：已查明原因、會在最終量產車身上解決此問題

【09：12】期指開報20335點，升53點。

【09：06】葉氏化工 （00408） 公布短暫停止買賣，以待發布有關構成公司內幕消息的潛在非常重大出售交易的公告。

【09：03】恒指黑期最新升約55點。

【08：56】葉氏化工 （00408） 開市前公布短暫停牌。

【08：50】泰坦智華科技 （00872） 開市前公布停牌。

【08：36】澳門博彩監察協調局宣布，賭場將於7月18至23日零時（即周一至周六零時）暫停營運。

【澳門賭場】澳門賭場再停5日　金沙全周跌8.5%

【08：31】恒指黑期升約82點，報20374點；道指期貨升33點，報31280點。

【08：31】【盈喜盈警】海豐國際發盈喜　料上半年盈利增加至約11.7億美元

【08：13】【盈喜】鴻騰精密科技預計上半年多賺至少1倍　對下半年仍持審慎態度

【08：08】【互聯網監管】港府擬爭取在一定條件下引入內地企業之海外數據　孫東：正與內地溝通

【07：45】【新股IPO】天齊鋰業：暫未見威脅鋰電池的技術出現　電動車和儲能行業發展前景大

【07：45】港股ADR收報20307點，升9點。滙豐 （00005） ADR折合報48.12元，較港收市價高0.42元或0.9%。騰訊 （00700） ADR折合報325.06元，較港收市價高0.06元或0.02%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報100.52元，較港收市價低1.68元或1.7%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五強勁反彈。美國公布6月零售銷售增1%，超預期的0.9%，7月密歇根大學消費者信心指數報51.1，超預期，消費零售數據佳，減低經濟衰退的憂慮，而進口物價指數僅升0.2%，通脹憂慮亦降溫；加上花旗業績佳，道指收市飆658點或2.15%，報31288點；納指升201點或1.79%，報11452點；標指升72點或1.92%，報3863點 ； 歐股收市升1.79% 。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

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