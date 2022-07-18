【港股市況】恒生指數升548點　美團小米升逾5%、三桶油造好　中國石墨首掛升1.4倍（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周五造好，港股今早承接高開181點，開市後一度轉跌，其後重拾升勢，恒指升逾500點至20800點水平。恒生指數收報20846點，升548點，成交1160.9億元。恒生科技指數升3%，報4574點。美團 （03690） 、小米 （01810） 升逾5%，三桶油造好升逾4%至5%，內銀內房股反彈，中國石墨 （02237） 首掛升1.4倍。

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即市走勢︰

【16：10】恒生指數收報20846點，升548點，成交1160.9億元。恒生科技指數升3%，報4574點。美團 （03690） 、小米 （01810） 升逾5%，三桶油造好升逾4%至5%，內銀內房股反彈，中國石墨 （02237） 首掛升1.4倍。

【16：00】恒生指數U盤前升533點，報20831點。

【15：52】恒指收市前升約565點，高見20863點；科指升3.3%，報4585點。

【15：45】【下半年展望】建銀國際：料港股在業績期前後將呈震盪格局 設4主線觀察「盈利底」準則

【15：38】小米 （01810） 尾市升逾5%，高見13.16元。

【15：33】鴻騰精密科技 （06088） 尾市升幅擴大至32%，高見1.3元。

【15：26】恒指尾市升約481點，報20779點；科指升2.6%，報4553點。

【15：07】建行 （00939） 尾市升3%；工行 （01398） 、中行 （03988） 升逾2%；農行 （01288） 升逾1%。

【15：01】中海油 （00883） 最新升近6%，高見9.87元；中石油 （00857） 、中石化 （00386） 升4%。

【14：48】【大行看法】長勝將軍劉國傑：內房泡沫威脅有限、反是最佳投資時機 旗下中國持倉倍增

【14：46】美團 （03690） 升幅略收窄至逾5%，報189.3元。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升1%；小米 （01810） 升逾4%；京東 （09618） 升逾3%。

【14：43】【內房危機】內地6月房地產貸款新增逾1500億人幣 按月增長2500億人幣

【14：33】中國石墨 （02237） 升幅收窄至1.2倍，報0.73元。

【14：30】【銀色債券】政府籌備發行新一批銀色債券 有意參與銀債發行需於7.27前向金管局遞交承諾書

【14：23】泡泡瑪特 （09992） 最新跌16%，破底低見21.4元。

【14：22】恒指最新升約500點，報20800點，升502點；科指升2.7%，報4561點。

【13：39】滙豐 （00005） 午後升幅再擴大至近3%，報49.05元。

【13：22】內房午後升幅收窄，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升2%；碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升逾5%。

【13：19】中國石墨 （02237） 曾高見1.2元，較招股價高2.7倍，最新報0.88元，升1.7倍。

【13：16】快狗打車 （02246） 逆市再跌4%，破底低見8.5元。

【13：14】大市升勢回順，恒指最新升444點，報20742點；科指升2.4%，報4546點。

【13：03】美團 （03690） 午後初段升逾6%；騰訊 （00700） 升逾2%；阿里巴巴 （09988） 升逾1%。

【13：02】【內房股】綠地控股擬轉型城市綜合運營商 以房地產、基建、金融為核心引擎

【13：00】恒指午後初段升約550點，報20850點，升552點；科指升2.9%報4569點。

【石Sir一周前瞻及異動股】金風科技、兗礦能源、兗煤澳大利亞

【12：41】【嗶哩嗶哩9626】嗶哩嗶哩半日反彈7% 宣布將逐步展示賬號IP屬地、預計一周後上線

【12：21】【中國經濟】中國據報成立新國有集團 控制鐵礦石進口

【12：08】【大灣區】金管局牽頭粵港澳大灣區金融科技人才發展計劃今日啟動 逾20家金融機構參與

【12：00】恒生指數半日升523點，報20820點，成交660億元。恒生科技指數升2.7%，報4561點。美團 （03690） 升逾6%；中海油 （00883） 升逾5%；新股中國石墨 （02237） 高招股價2.1倍，中午收報1.01元。

【11：56】中國石墨 （02237） 升2.5倍，高見1.15元變「蚊股」。

【11：50】新股中國石墨 （02237） 高見0.95元，較招股價0.325元高1.9倍。

【11：47】國泰 （00293） 獲瑞信唱好，上調評級及目標價，股價升近3%。

【大行報告】瑞信料國泰航空293未來有4大利好因素、今年載路量可回復疫情前10% 調升評級及目標價

【11：45】中遠海能 （01138） 升逾14%，高見5.03元；東方海外 （00316） 升逾3%；招商局港口 （00144） 升2%；中遠海控 （01919） 升逾3%。

【11：36】【盈警】中國龍工發盈警、股價急瀉12% 料上半年純利減少最多92%

【11：34】ATMXJ中，美團 （03690） 最新升逾6%；騰訊 （00700） 升2%；阿里巴巴 （09988） 升1%；京東 （09618） 升逾3%；小米 （01810） 升4%。

【11：31】內地股市半日上揚，上證升1.5%；深證升1.1%；創業板指升1.8%。

【11：29】新股中國石墨 （02237） 高招股價近1.3倍，高見0.74元。

【11：26】中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升逾4%；碧桂園 （02007） 升近一成；雅居樂 （03383） 升近7%。

【11：24】恒生指數升500點，美團升近7%；滙豐升近3%；三桶油升3%至5%。

【11：21】【恒指季檢】恒指季檢結果8.19出爐 中金預測11隻潛在藍籌新貴 料商湯即將納滬港通（附名單）

【11：14】滙豐 （00005） 最新升逾2%，高見48.9元；渣打 （02888） 升近3%。另外，恒生 （00011） 升逾1%；東亞 （00023） 破底低見9.99元後，轉升0.8%；中銀香港 （02388） 升0.6%。

【11：13】阿里巴巴 （09988） 最新轉升0.8%，高見103.2元，今早一度跌穿100元關口，低見99.85元。

【11：11】恒指升幅進一步擴大至逾400點，報20733點，升436點；科指升2%，報4528點。

【11：01】中海油 （00883） 升幅擴大至逾4%，中石油 （00857） 、中石化 （00386） 升逾3%。

【11：00】美團 （3690） 升近6%高見189.9元領市；阿里巴巴 （09988） 跌幅收窄至0.4%；騰訊 （00700） 升0.6%。

【10：57】中國龍工 （03339） 跌14%，破底低見1.51元。中國龍工預期中期純利將介乎7500萬至1.5億元人民幣，按年減少84%至92%。

【10：52】大市升幅擴大至逾300點，升至20600點水平，報20610點，升312點。

【10：47】恒指最新升近300點，報20585點，升287點；科指升0.8%，報4475點。

【10：45】中海外 （00688） 最新升近4%；潤地 （01109） 升3%；碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升近7%。合景泰富 （01813） 升一成。

【10：34】中石油 （00857） 、中海油 （00883） 最新分別升逾3%。

【10：32】大市最新升逾200點，報20512點，升214點；科指轉升0.4%，報4459點。

【10：26】美團 （03690） 升近5%，高見188元，帶動大市升幅擴大至近200點。

【10：23】三桶油造好，其中發盈喜的中石油 （00857） 升近3%；中海油 （00883） 、中石化 （00386） 升逾2%。

【盈警盈喜】中石油預期上半年多賺50%至60% 受惠油氣價格上漲及銷量上升

【10：17】汽車股個別發展，其中比亞迪 （01211） 跌逾2%；吉利 （00175） 跌逾1%；長汽 （02333） 升0.6%；廣汽 （02238） 跌0.1%。

【10：12】思摩爾 （06969） 逆市跌6%，低見19.38元。思摩爾料半年溢利及收益總額按年跌46%至54%。

【盈喜盈警】思摩爾半年溢利及收益總額料跌46至54%

【10：07】發盈警的泡泡瑪特 （09992） 最新跌12%，破底低見22.4元。

【10：06】ATM中，僅美團 （03690） 錄得升幅，美團最新升逾4%，高見188元。

【10：04】【盈喜盈警】中鋁國際抽升近15% 發盈喜料上半年淨利潤最多升近21倍

【09：58】康龍化成 （03759） 雖發盈喜，料中期純利5.6億至6.1億元，最多按年增長8%，惟股價跌逾12%，低見63元。

【盈喜盈警】康龍化成盈喜 經調整純利料增19至27%

【09：55】除內房外，內銀亦反彈，建行 （00939） 、工行 （01398） 、中行 （03988） 分別升逾1%；農行 （01288） 升0.8%。

【內房危機】銀保監會：銀行應主動承擔社會責任推動「保交樓」 主動參與研究解決資金硬缺口

【09：52】內房股反彈，中海外 （00688） 升近2%；潤地 （01109） 升0.8%；碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升逾3%；龍湖 （00960） 升逾2%。

【09：51】太陽城集團 （01383） 再升2成，高見0.27元；凱升 （00102） 升半成，高見0.255元。

【09：49】港股升幅再擴大至近150點，報20441點，升143點；科指跌0.3%，報4429點。

【09：42】恒指初段曾轉跌，低見20294點，最新報20347點，升50點。

【09：41】阿里巴巴 （09988） 跌2%，一度跌穿100元關口，低見99.85元。

【09：38】金蝶 （00268） 跌半成，低見16.3元。

【盈警】金蝶國際跌4% 料上半年虧損擴大 至少蝕3.5億人幣

【09：37】【新股IPO】中國石墨2237首掛高開35% 一手帳面賺1150元

【09：37】藥明生物 （02269） 逆市跌逾4%，低見72.3元，成交5.7億元。

【09：34】發盈喜的鴻騰精密科技 （06088） 早段升兩成，高見1.3元。

【09：32】大市開市後升幅收窄至100點內，報20386點，升88點。

【09：31】榮豐億 （03683） 飈升50%，高見0.375元，成交97萬元。

【09：31】小米 （01810） 隨市升逾1%，高見12.68元。

【小米1810】小米因維修問題被意大利罰款320萬歐元 小米：正評估背後原因

【09：30】【澳門賭場】澳門賭場再停5日 銀娛金沙反而高開1%

【09：29】滙豐 （00005） 據報將加快退出非核心市場，並部署投放更多資本在亞洲市場，滙豐股價今早高開近1.5%。

【HSBC滙豐】據報滙豐為反擊平保分拆建議 將加快退出非核心市場、並部署投放更多資本在亞洲市場

【09：27】中石油 （00857） 發盈喜，按照中國會計準則，預期上半年純利按年增長50%至60%，股價今早高開逾1%。

【盈警盈喜】中石油預期上半年多賺50%至60% 受惠油氣價格上漲及銷量上升

【09：26】泡泡瑪特 （09992） 發盈警，料中期溢利則按年減少不多於35%，泡泡瑪特今早逆市低開逾4%，開報24.5元破底。

【盈喜盈警】泡泡瑪特發盈警 預計半年溢利按年減少不多於35%

【09：22】恒生指數開報20479點，升181點。恒生科技指數升0.3%，報4454點。阿里巴巴 （09988） 逆市跌逾1%；美團 （03690） 升逾3%；騰訊 （00700） 升0.4%；濠賭股向好，銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 升1%。

【09：16】【電動車】理想L9試駕車疑似空氣懸掛斷裂 集團：已查明原因、會在最終量產車身上解決此問題

【09：12】期指開報20335點，升53點。

【09：06】葉氏化工 （00408） 公布短暫停止買賣，以待發布有關構成公司內幕消息的潛在非常重大出售交易的公告。

【09：03】恒指黑期最新升約55點。

【08：56】葉氏化工 （00408） 開市前公布短暫停牌。

【08：50】泰坦智華科技 （00872） 開市前公布停牌。

【08：36】澳門博彩監察協調局宣布，賭場將於7月18至23日零時（即周一至周六零時）暫停營運。

【澳門賭場】澳門賭場再停5日 金沙全周跌8.5%

【08：31】恒指黑期升約82點，報20374點；道指期貨升33點，報31280點。

【08：31】【盈喜盈警】海豐國際發盈喜 料上半年盈利增加至約11.7億美元

【08：13】【盈喜】鴻騰精密科技預計上半年多賺至少9倍 對下半年仍持審慎態度

【08：08】【互聯網監管】港府擬爭取在一定條件下引入內地企業之海外數據 孫東：正與內地溝通

【07：45】【新股IPO】天齊鋰業：暫未見威脅鋰電池的技術出現 電動車和儲能行業發展前景大

【07：45】港股ADR收報20307點，升9點。滙豐 （00005） ADR折合報48.12元，較港收市價高0.42元或0.9%。騰訊 （00700） ADR折合報325.06元，較港收市價高0.06元或0.02%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報100.52元，較港收市價低1.68元或1.7%。

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【07：30】美股上周五強勁反彈。美國公布6月零售銷售增1%，超預期的0.9%，7月密歇根大學消費者信心指數報51.1，超預期，消費零售數據佳，減低經濟衰退的憂慮，而進口物價指數僅升0.2%，通脹憂慮亦降溫；加上花旗業績佳，道指收市飆658點或2.15%，報31288點；納指升201點或1.79%，報11452點；標指升72點或1.92%，報3863點 ； 歐股收市升1.79% 。

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責任編輯︰梁浩碩

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