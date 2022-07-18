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【港股市況】恒指黑期升約82點、道指期貨升33點　留意濠賭股（不斷更新）

股市 09:07 2022/07/18

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港股市況不斷更新

美股上周五造好，惟港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數僅輕微高開約9點，恒指料開報20307點。滙豐 （00005） ADR折合報48.12元，較港收市價高0.42元或0.9%。騰訊 （00700） ADR折合報325.06元，較港收市價高0.06元或0.02%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報100.52元，較港收市價低1.68元或1.7%。

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【09：06】葉氏化工 （00408） 公布短暫停止買賣，以待發布有關構成公司內幕消息的潛在非常重大出售交易的公告。

【09：03】恒指黑期最新升約55點。

【08：56】葉氏化工 （00408） 開市前公布短暫停牌。

【08：50】泰坦智華科技 （00872） 開市前公布停牌。

【08：36】澳門博彩監察協調局宣布，賭場將於7月18至23日零時（即周一至周六零時）暫停營運。

【澳門賭場】澳門賭場再停5日　金沙全周跌8.5%

【08：31】恒指黑期升約82點，報20374點；道指期貨升33點，報31280點。

【08：31】【盈喜盈警】海豐國際發盈喜　料上半年盈利增加至約11.7億美元

【08：13】【盈喜】鴻騰精密科技預計上半年多賺至少1倍　對下半年仍持審慎態度

【08：08】【互聯網監管】港府擬爭取在一定條件下引入內地企業之海外數據　孫東：正與內地溝通

【07：45】【新股IPO】天齊鋰業：暫未見威脅鋰電池的技術出現　電動車和儲能行業發展前景大

【07：45】港股ADR收報20307點，升9點。滙豐 （00005） ADR折合報48.12元，較港收市價高0.42元或0.9%。騰訊 （00700） ADR折合報325.06元，較港收市價高0.06元或0.02%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報100.52元，較港收市價低1.68元或1.7%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五強勁反彈。美國公布6月零售銷售增1%，超預期的0.9%，7月密歇根大學消費者信心指數報51.1，超預期，消費零售數據佳，減低經濟衰退的憂慮，而進口物價指數僅升0.2%，通脹憂慮亦降溫；加上花旗業績佳，道指收市飆658點或2.15%，報31288點；納指升201點或1.79%，報11452點；標指升72點或1.92%，報3863點 ； 歐股收市升1.79% 。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

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港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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港股恒指料反覆偏軟 本月留意美企業績＋歐央行議息
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