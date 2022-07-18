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【波音BA】達美航空落實訂購100架波音737MAX客機、涉逾千億港元　波音盤前升4%

股市 20:46 2022/07/18

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【波音BA】波意據報將接獲達美、漢莎航空1170億元訂單　787夢幻機一年內交付

波音公司（Boeing 美︰BA）近年客機開發、製造遇不少麻煩，但成功在最新法恩堡國際航空展（Farnborough Airshow）獲得大額訂單，當中包括達美航空（美︰DAL）訂購100架波音737MAX 10客機，「目錄價（list price）」價值達135億美元（約1060億港元），而達美航空有權加購30架同一型號客機。

達美航空預計2025年起可接收今次所訂購的737客機，而旗下波音737機隊將增至逾300架，僅次於其空中巴士A320機隊。外電報道，達美航空也會在同一航空展中，向空中巴士訂購A220客機。

波音737 MAX 10是737 MAX系列中運載力最高的型號，但目前尚未取得監管許可。

另外，波音表示，日本全日空最新訂購20架737-8客機。

連續取得新訂單，波音周一美股盤前升近4%，暫報153.1美元。

漢莎據報將訂購10架波音大型貨機

在737MAX之外，漢莎航空（Lufthansa）據報也會航空展中，向波音訂購約10架波音大型貨機。

另外，波音商業部門負責人Stan Deal表示，經歷連串的監管及生產問題後，波音將在一年內交付第一架787夢幻客機。Stan Deal指，一旦恢復交付787夢幻客機，有信心該款機型的新訂單可望不斷增加。

波音2020年11月至2021年3月暫停交付787型夢想客機，因涉及製造缺陷問題，其後於2021年5月再度暫停交付這款客機。

【波音BA】波音787預計將於今年下半年恢復交付　去年被指質素出問題

責任編輯︰梁浩碩

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美股 波音 波音（Boeing，美：BA）

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