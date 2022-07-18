【互聯網監管】港府擬爭取在一定條件下引入內地企業之海外數據　孫東：正與內地溝通

▲ 【網絡安全】港府擬爭取在一定條件下引入內地企業之海外數據 孫東：正與內地溝通

內地去年實施《數據安全法》，創新科技及工業局局長孫東接受本地傳媒訪問時表示，正與中國網信辦密切溝通，並將與內地商討數據在一定條件下過境香港的安排，亦以此列為其中一個重要議程。

他表示，希望將現時海外的數據可以引到香港來，而香港作為中國一部分，港府正向國家有關方面爭取數據出境至香港，那麼香港的獨特優勢就出來，既符合香港特色，其他地方無法跟香港競爭。

他又希望立法加快討論及立法《網絡安全法》，在未落實前要研究採取手段，確保數據來港，有助吸引其他企業，令香港成為數據集中地，認為對今後智慧城市、數字經濟、人工智能都是好事。

內地去年實施《數據安全法》，在中華人民共和國境外開展數據處理活動，損害中華人民共和國國家安全、公共利益或者公民、組織合法權益的，依法追究法律責任。網信辦亦要求掌握超過100萬用戶個人資料的網絡平台營運者赴國外上市，必須申報安全審查。

今年6月底，網信辦宣布，為了規範個人信息出境活動，促進個人信息跨境安全、自由流動，起草《個人信息出境標準合同規定（徵求意見稿）》，文件提到，個人信息處理者若為非關鍵信息基礎設施運營者，而且處理個人信息不滿100萬人等，可以通過簽訂標準合同的方式向境外提供個人信息，合同生效後要向省級網信部門備案。

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