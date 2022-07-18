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【ET財經早點1分鐘】夜期倒升 阿里美股險守100港元關 銀保監會：銀行應千方百計推動「保交樓」

股市 06:55 2022/07/18

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夜期倒升 阿里美股險守100港元關

美股上周五大升，道指升658點，恒指夜期跟隨造好，倒升48點。受負面消息困擾的阿里巴巴美股 (美：BABA)，跌幅亦大幅收窄，險守100港元關口。

銀保監會：銀行應千方百計推動「保交樓」

內地爛尾樓再有新進展，中國銀保監會指高度關注問題，會同各政府部門千方百計推動「保交樓」，銀行應主動參與合理解決資金硬缺口的方案研究，做好具備條件的信貸投放，協助推進項目盡早復工及交付，要有效滿足房地產企業合理融資需求，努力保持房地產市場運行平穩有序。

澳門賭場再停5日 周三檢討

澳門賭場再停5日，博彩監察協調局宣布，各娛樂場將在今日起至7月23日零時暫停營運，澳門周三會綜合分析，決定下一階段的防疫措施維持或適度放鬆。澳門上周起已封場一周，金沙累跌8.5%，銀娛同期跌半成。

拜登沙地白行一趟 未促成增產石油 

美國總統拜登結束訪問沙地，但未有實質石油增產承諾，沙地表示任何有關石油政策的決定，都必需在石油輸出國組織及盟友來討論後才做出，油組及盟友將於8月3日舉行下一次決策會議。

欄名 : ET財經早點1分鐘

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拜登 石油輸出國組織 防疫措施 石油 中國銀行保險監督管理委員會 恒指夜期 道瓊斯工業平均指數 美股

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【美國加息】渣打︰下半年G3貨幣債發行勢縮逾4成　多重利淡事件上半年發生　礙企業集資考慮

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港股恒指料反覆偏軟 本月留意美企業績＋歐央行議息
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