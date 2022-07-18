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【開市追揸沽】內地GDP遜預期 爛尾樓風波點收科？（附Time code）

股市 11:41 2022/07/18

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內地第二季GDP按年僅增長0.4%，低於市場預期的1.2%，大行巴克萊再降內地全年經濟增長預測至3.1%；內房爛尾樓風波愈演愈烈，不但內房股、物管股急插，亦波及內銀股及本地銀行股，爛尾樓風波點收科？獨立股評人譚智樂（Arnold）今早9時於《ET開市直擊》為你評市論股。

00：10 - 港股今日焦點速覽
01：36 - 美股焦點及上日表現
02：17 - 美股及外圍市況+港股ADR表現  
02：50 - 亞太股市早段市況速報
03：20 - 美股造好標指離開熊市區  不宜估美國加息步伐
05：35 - 美國物價高企   滯脹導致經濟衰退股市未見底 
06：27 - 美股短線或可博反彈   升穿下降軌轉勢仍有距離 
07：40 - 買美股宜待確認經濟衰退   市場恐慌性拋售才入市
09：00 - 恒指走勢及及北水盤路
11：20 - 恒指跌穿6月低位   雙頂形態二次探底  重返20700點才較安全
13：17 - 恒指20000點支持力度不大   港股下半年料於18000-24000點上落
16：12 - 市場需短線消化次季GDP數據放慢因素  6-7月份應慢慢好轉
18：38 - 中國恒大 （03333） 爛尾樓事件  引發其他地區業主向政府及發展商施壓
21：22 - 內房可分三類   第一類穩陣型：中國海外發展 （00688） 、華潤置地 （01109）
22：48 - 第二類不被市場睇好型：碧桂園 （02007） 、旭輝控股 （00884） 、龍湖集團 （00960） 債價被拋售   第三類停牌型
23：27 - 碧桂園 （02007） 短線沽壓大   境外債被沽售擔心資金鏈斷裂 
26：00 - 港股開市初段市況速報
26：40 - 如業主斷供對銀行有衝擊   短線面對資產質素問題
30：20 - 內銀股抱收息心態還可  要財息兼收未是好時機
31：15 - 港股開市初段市況速報
32：13 - ET一周開倉：特步國際 （01368） 、藥明康德 （02359） 、Monster Beverage（MNST.US）
37：59 - 港股及內地開市早段市況速報
41：33 - 新股速報 ：中國石墨 （2237） 比招股價高一成八
41：00 - 觀眾問股：小米 （01810） 13.75元買入短線走勢點睇？  
43：13 - 觀眾問股：華潤置地 （01109） 36元買  短線反彈睇幾多？
44：56 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 14.44元買入應點部署？
47：11 - 觀眾問股：東風 （00489） 6.6元買入前景如何？
48：08 - 觀眾問股：敏實集團 （00425） 、建行 （00939） 、中海油 （00883） 可買？  目標價點睇？
54：19 - 澳門博彩股不能睇短線  銀娛 （00027） 40元為較安全買入價位
56：20 - 手機設備股不樂觀  舜宇光學 （02382） 公布出貨量後追跌
57：30 - 跟市場預期落差大股份  思摩爾 （06969） 泡泡瑪特 （09992） 為高估值股份
01：01：20 - 航運股過去一年升勢不強  經濟放緩會受壓  海豐國際 （01308） 業績後見26-27元先食糊
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欄名 : 開市追揸沽

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