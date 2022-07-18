【新股IPO】天齊鋰業：暫未見威脅鋰電池的技術出現　電動車和儲能行業發展前景大

中國及全球領先鋰生產商天齊鋰業 （09696） 上周三掛牌。副董事長兼執行董事蔣安琪表示，公司堅信在未來很長一段時間內，鋰電池仍然會是市場的主導技術，雖然電池行業不斷出現新技術，如鈉離子電池、氫能電池等均各有優勢，亦樂見有不同的技術出現，但暫時未見能夠威脅鋰電池的技術出現，因此對公司所處行業的前景仍很有信心。

董事會秘書兼副總裁張文宇進一步解釋指，鈉離子電池和氫能電池在不同應用場景都各有優劣。鋰離子是最輕的金屬元素，同樣做成電池，鋰離子電池的重量會比鈉離子電池輕，能量密度亦更大，因此鋰離子電池適合用在更輕便更移動的產品上，例如電動車和高效儲能，因此未來鋰產品的需求仍然很巨大。

鋰電池在電動車及儲能行業前景好

蔣安琪又指，未來鋰電池在電動車和儲能行業均有很好的前景。當中，電動車是非常大的市場，她認為目前這一市場還在成長階段，尚未達到成熟。而另一個很大的應用場景便是儲能行業，因現時發展較迅速的綠色能源，如光能和風能，如何儲存及再利用是很大的市場，因此對未來鋰產品需求仍然很有信心。

近期陸續有電動車產業鏈中的不同公司佈局鋰礦資源，蔣安琪指，天齊鋰業在鋰礦資源的收購上，目前會抱以比較從容的心態。她形容，在鋰礦行業上游競爭中，更重要的是技術，而天齊鋰業擁有成熟的鋰礦開發技術，一旦需要擴產，所有流程、原料和生產團隊均是穩定的。

未來繼續大力開發研發實驗室

至於研發開支方面，天齊鋰業過去兩年的研發開支數量有所下降，執行董事兼行政總裁夏浚誠表示，有關下降不阻礙公司的研發工作，未來天齊鋰業會大力開發研發實驗室，並會與全世界其他高級科研所進行更多實際的深入研發合作，包括國際級實驗所，香港以及內地的大學和機構。

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