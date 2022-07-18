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【境外債】渣打嚴守敬：上半年LGFV發債宗數多　中資銀行發美元債、信用利差低也有捧場客

股市 07:00 2022/07/18

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上半年亞洲新債缺乏內房板塊支撑，銀行承銷發債生意會否大受打擊？渣打大中華及北亞區債務資本市場主管嚴守敬指，有些投行確承銷較多房地產債，或高收益債，當市道不就，對該些投行生意的影響會較大。

他稱渣打的客戶群較全面，除了房地產客外，亦有金融機構、地方政府融資工具（LGFV）、內地的國企民企等，由於各類債券發行人的需要不同，故不會出現「個個（發行人）覺得貴，就不發債」的情況。據境外債券資訊平台數據，渣打銀行今年上半年以近32.2億美元的承銷金額，在逾170個中資離岸債承銷商中居首。

他指，近期有數宗中資銀行的境外分行美元債個案，信用利差（credit spread）之低的程度，遠低於其本身評級以及其同業的信用利差。他相信該些美元債的投資者料亦為中資金融機構背景，他們買債重視絕對收益率（absolute yield），多於信用利差。「美國國債孳息率升至高位，但該些投資機構覺得只要高於特定水平、絕對收益率，便已足夠，亦不會考慮其他國家更高級的金融機構債。」該些機構投資者池頗大，很少參與投資「非中資名」的債券。

地方債投資者　料屬中資機構

此外，他指出上半年LGFV的發債宗數多，但每宗的發行量較小，而且許多LGFV是無評級，由銀行發出保函以支持，而該些銀行也可能沒有評級，且沒發過美元債，料這些LGFV債的投資者亦屬中資。

ESG債方面，嚴守敬表示，該行今年在大中華區承銷的債，約40%屬ESG，較去年同期有關佔比20%增近一倍。他認為，愈來愈多企業考慮發行ESG債，又指有些企業的融資部門就所獲的融資設有關鍵績效指標，需要有一定比例的資金來自ESG才達標。

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