▲ 【美國加息】渣打︰下半年G3貨幣債發行勢縮逾4成 多重利淡事件上半年發生 礙企業集資考慮

渣打大中華及北亞區債務資本市場主管嚴守敬表示，上半年亞洲（日本除外）G3貨幣（美元、歐元及日圓）債券發行量僅1200億美元，按年跌四成，他相信，令上半年發行量銳減的因素，下半年市場仍繼續面對，且去年暑假是發債旺季，基數效應下，今年下半年發債量按年萎縮或超過4成。

嚴守敬表示，多種此前市場沒預想過的因素，包括俄烏事件、內地疫情封城、去年第三季內房債務問題延續至今、美息上升且長短期美國國債孳息率倒掛，全都在今年上半年發生，對債市衝擊很大。他指，上半年內地封城令當地公司許多業務工作停頓，大企業作重大決策時，例如是否做融資，亦因為企業管理層不能正常辦公，加上難預計封城何時結束，都影響企業集資的考慮。

美債孳息曲綫倒掛 債券難定價

上半年美國十年期國債孳息率與兩年期國債孳息率曲綫較平，甚至倒掛，至今仍繼續倒掛。嚴守敬指此情況影響很大，短年期債孳息率優於長年期，投資者沒意慾買長債，而且上半年息口波動很大，美國最近多月公布的通脹數據頻創40年新高，而短債對這些經濟數據表現較敏感，上月息口一天波幅可達20點子，相比正常一天3點子的變動很誇張，亦令發行債券定價很困難。

此外，美息上升，也令企業思考其他融資渠道。嚴守敬表示，以往低息環境，企業較易作出發新債以還舊債的決定，惟今年美元及美息上升，相對之下，內地資金則愈見充裕，對需要再融資、且有境內發債或境內境外借貸渠道的中資企業而言，境外發美元債的方案顯得不吸引。

內房未大發境外債 勢再需展期

據彭博數據，上半年內房高收益的境外債發行量僅10.5億美元，按年暴跌逾9成，內房板塊近期更爆出業主停供爛尾樓。嚴守敬認為，有些內房公司今年初表明打算重組、要求債券展期，是希望下半年有資金流回來，以償還債務，但經歷近月封城、銷量下跌，最終有多少家內房能「買到時間」履行義務已成疑，他預料會有內房在展期屆滿後需再展期。上半年除了內房未如往年般發大量境外債，他亦指，個別內地巨型科企亦未有像去年同期般發美元債。

習慣買高收益債的投資者，上半年面對發債減少，資金去向成關注。嚴守敬相信，年內這些資金部分會轉投非內房的大名，但收益率沒內房般高，亦有部分會轉投印度等其他新興市場高收益債，另外，資金也可能因為個人投資者在強積金配置上減持債券基金而流出債市。

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記者：胡學能