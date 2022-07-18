【內房危機】內房股反彈、碧桂園孖寶各升逾半成　銀保監會指銀行應主動承擔社會責任推動「保交樓」、主動參與研究解決資金硬缺口

▲ 銀保監會：銀行應主動承擔社會責任推動「保交樓」 主動參與研究解決資金硬缺口

近期內地陸續出現業主因樓盤項目延期交付，而停止還貸。據內媒報道指，銀保監會有關負責人指，銀保監會對此高度關注，會加強與住建部、人民銀行等部門的協同配合，在地方黨委政府的領導下，銀行保險機構應積極配合壓實企業、股東等相關各方責任，亦要主動承擔社會責任，千方百計推動「保交樓」。

內房股今日反彈，碧桂園 （02007） 、潤地 （01109） 、中海外 （00688） 、龍湖 （00960） 升2至5%，旭輝 （00884） 、新城 （01030） 、合景泰富 （01813） 升5至7%。

物管股同樣回升，碧桂園服務 （06098） 升6%，融創服務 （01516） 升3.8%，旭輝永升 （01995） 升6.7%。

銀保監會又指，會指導銀行在地方黨委政府「保交樓」的總體框架下，主動參與合理解決資金硬缺口的方案研究，做好具備條件的信貸投放，協助推進項目快復工、早復工以及早交付。

銀保監會指，處理好當前面臨的問題，是實現房地產模式新舊轉換的重要契機，要有效滿足房地產企業合理融資需求，大力支持租賃住房建設，支持項目併購重組，並以新市民和城鎮年輕人為重點，更好滿足剛需和改善型客戶住房需求，努力保持房地產市場運行平穩有序。

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