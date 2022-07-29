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Mirror演唱會嚴重事故據報1傷者情況嚴重留醫ICU

股市 07:00 2022/07/29

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Mirror演唱會發生嚴重事故，巨型電視顯示板高處墮下，據報其中1名傷者頸椎受傷醫須留醫ICU。金融市場方面，美股上揚，蘋果（AAPL.US）季績超預期，股價於盤後揚，可留意相關股份今早港股表現。速睇其他ET新聞精點↓↓

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撰文 : 賴婉君 責任編輯

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