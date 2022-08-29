美股急跌恐拖累亞股今早表現 市場恐慌情緒增加

聯儲局主席鮑威爾上周五在全球央行年會講話偏鷹，市場預期9月加息0.75厘機會升溫，美股隨即急跌，加上美滙指數升勢未停，市場恐慌情緒增加，周一亞太股市開市或會出現一輪震蕩。速睇其他ET新聞精點↓↓

撰文 : 賴婉君 責任編輯 欄名 : ET新聞精點