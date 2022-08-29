美股急跌恐拖累亞股今早表現 市場恐慌情緒增加

上一篇文章
【訪問】渣打何文俊：財富管理業務復甦 冀今年收入持平 次季結構性產品收入按季增1.3倍
聯儲局主席鮑威爾上周五在全球央行年會講話偏鷹，市場預期9月加息0.75厘機會升溫，美股隨即急跌，加上美滙指數升勢未停，市場恐慌情緒增加，周一亞太股市開市或會出現一輪震蕩。速睇其他ET新聞精點↓↓
|財經
|地產
|中國/國際
|話題
|美滙指數會升幾多？亞股開市恐受考驗
|拍賣撈筍盤「隱世小島」澄碧邨地下連花園單位僅售280萬
|河北石家莊發現30宗初篩陽性 全市巴士地鐵停運
|多1名遭「賣豬仔」港人從泰國回港
|港元定存1息王3.3厘 賺息逾1.6萬
|樓價指數連挫6周跌短期料返3年前水平
|英國通脹危機升溫 工會料掀起罷工潮爭加薪
|梁芷珮老公胃痛兩星期 揭腸套疊急做切腸手術
|美股一周前瞻留意就業報告來襲
|長實石崗軍營旁用地擬發展23幢低密度住宅
|「長新冠」削美國勞動力最少200萬人失業
|6種糞便顔色看健康 3種顏色恐是腸癌胰臟癌
|高息難速退 港股緊日子
|樓價跌幅逼近1成
|友邦新業務價值止跌現曙光
|超低按息不再 樓市添波動勿低估衝擊
|人幣加快貶值 日韓爭先恐後
|港股中期大上落恒指短目標207
|英國能源費颷8成 入滿油要4650元？
|強求造芯片補貼非萬能
撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點