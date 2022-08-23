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美股急挫道指跌643點 市場憂慮儲局在經濟放緩下仍大幅加息 恒指夜期未受影響收市力守19600點關

股市 07:00 2022/08/23

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美股急挫道指跌643點，市場風向突然又憂慮儲局變鷹派，在經濟放緩下仍大幅加息。不過，恒指夜期未受影響，收市力守19600點關。速睇其他ET新聞精點↓↓

財經 地產 中國/國際 話題
恒指夜期守19600點 NOVO LAND 1B加推折實348.07萬起 人行降息百萬房貸能省3萬多 10種健康早餐食物之選
美滙撲109債息升破3厘道指瀉643點 加多利軒1個月連錄5蝕讓  重慶各區商場今起只准營業5小時 失眠多夢易驚醒屬心脾受損
北溪管道又將維修歐警告俄或從此斷氣歐電價急飈 納米公屋月租8千元  租金回報達17厘 英國擬推慳電獎勵計劃 大學生食海底撈突爆炸眼角膜受損
港股悶等政策破局 烏戰蔓延核電廠 核災一觸即發？ 超低按息不再 樓市添波動勿低估衝擊
騰訊新增長引擎高盛看盈利已見底 歐盟或停入境簽證對俄制裁下一步？ 人幣加快貶值 日韓爭先恐後
4隻藍籌新貴造好 大行計算合理值 拜登搬芯片廠回美 強美元成最大難題 強求造芯片補貼非萬能

撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

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