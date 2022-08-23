美股急挫道指跌643點 市場憂慮儲局在經濟放緩下仍大幅加息 恒指夜期未受影響收市力守19600點關

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【新股IPO】蘇新服務2152下限8.6元定價 一手中籤率100%（附分配結果連結）
美股急挫道指跌643點，市場風向突然又憂慮儲局變鷹派，在經濟放緩下仍大幅加息。不過，恒指夜期未受影響，收市力守19600點關。速睇其他ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點