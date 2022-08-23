美股急挫道指跌643點 市場憂慮儲局在經濟放緩下仍大幅加息 恒指夜期未受影響收市力守19600點關

美股急挫道指跌643點，市場風向突然又憂慮儲局變鷹派，在經濟放緩下仍大幅加息。不過，恒指夜期未受影響，收市力守19600點關。速睇其他ET新聞精點↓↓

撰文 : 賴婉君 責任編輯 欄名 : ET新聞精點