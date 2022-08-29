  • 29°C
香港時間 : 2022829日 (週一) 01:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美股周五急跌恐拖累亞股今早表現 市場恐慌情緒增加

股市 00:45 2022/08/29

分享：

分享：

聯儲局主席鮑威爾上周五在全球央行年會講話偏鷹，市場預期9月加息0.75厘機會升溫，美股隨即急跌，加上美滙指數升勢未停，市場恐慌情緒增加，周一亞太股市開市或會出現一輪震蕩。速睇其他ET新聞精點↓↓

財經 地產 中國/國際 話題
美滙指數會升幾多？亞股開市恐受考驗 拍賣撈筍盤「隱世小島」澄碧邨地下連花園單位僅售280萬 河北石家莊發現30宗初篩陽性 全市巴士地鐵停運 多1名遭「賣豬仔」港人從泰國回港
港元定存1息王3.3厘 賺息逾1.6萬 樓價指數連挫6周跌短期料返3年前水平 英國通脹危機升溫 工會料掀起罷工潮爭加薪 梁芷珮老公胃痛兩星期　揭腸套疊急做切腸手術
美股一周前瞻留意就業報告來襲　 長實石崗軍營旁用地擬發展23幢低密度住宅  「長新冠」削美國勞動力最少200萬人失業 麥當勞推新配方巨無霸優惠價33元品嚐
中概股連日彈防淡友回馬槍 英國能源費颷8成 入滿油要4650元？ 超低按息不再 樓市添波動勿低估衝擊
友邦新業務價值止跌現曙光 歐盟或停入境簽證對俄制裁下一步？ 人幣加快貶值 日韓爭先恐後
港股中期大上落恒指短目標207 拜登搬芯片廠回美 強美元成最大難題 強求造芯片補貼非萬能

撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

相關文章

有獎遊戲│「全民股獎」戰況追蹤　速睇最新股王組合升幅榜排名
2022/08/19
有獎遊戲│「全民股獎」戰況追蹤　速睇最新股王組合升幅榜排名
異動股破位一覽│美團（03690）股價急插1成先後失守10天綫、100天綫
2022/08/16
異動股破位一覽│美團（03690）股價急插1成先後失守10天綫、100天綫

你可能感興趣

有獎遊戲│「全民股獎」戰況追蹤　速睇最新股王組合升幅榜排名
16:50 2022/08/19
有獎遊戲│「全民股獎」戰況追蹤　速睇最新股王組合升幅榜排名
異動股破位一覽│美團（03690）股價急插1成先後失守10天綫、100天綫
16:50 2022/08/16
異動股破位一覽│美團（03690）股價急插1成先後失守10天綫、100天綫

最新專欄文章 更多

港股午後跌勢加劇恒指收市跌453點報20297點 阿里巴巴（09988）股價跌近6%、騰訊（00700）股價跌近3%
2022/07/15
港股午後跌勢加劇恒指收市跌453點報20297點 阿里巴巴（09988）股價跌近6%、騰訊（00700）股價跌近3%
日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡　港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點
2022/07/08
日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡　港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點
恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4%
2022/06/30
恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4%
港股恒指收升265點、科指彈2%　車股全走高、阿里巴巴升逾6%
2022/06/23
港股恒指收升265點、科指彈2%　車股全走高、阿里巴巴升逾6%
港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元　本港最新失業率回落至5.1%
2022/06/17
港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元　本港最新失業率回落至5.1%
個股分析 投資推介 市場動向 技術分析 大行報告 目標價 騰訊 香港 道瓊斯工業平均指數 樓價

下一篇文章

【山雨欲來】美滙指數會升幾多？　亞股開市恐受考驗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【著數優惠】麥當勞新世代巨無霸8.29登場、套餐價33元　另推新口味調味粉及麥旋風
【著數優惠】麥當勞新世代巨無霸8.29登場、套餐價33元　另推新口味調味粉及麥旋風
【AAPL】蘋果庫克：不用地球任何資源進行生產是蘋果的長遠目標
【AAPL】蘋果庫克：不用地球任何資源進行生產是蘋果的長遠目標
【英國電費】英國10月份電費上限調高80%至3.28萬元　私家車入滿油要4600元？
【英國電費】英國10月份電費上限調高80%至3.28萬元　私家車入滿油要4600元？
【Bitcoin】鮑威爾太鷹　比特幣2萬美元關口激戰
【Bitcoin】鮑威爾太鷹　比特幣2萬美元關口激戰
【美股收市】鮑威爾暗示續大手加息 道指暴瀉逾1000點　納指挫3.9%（不斷更新）
【美股收市】鮑威爾暗示續大手加息 道指暴瀉逾1000點　納指挫3.9%（不斷更新）
【Jackson Hole】鮑威爾決心遏通脹　警告加息打擊通脹會為家庭和企業帶來痛苦
【Jackson Hole】鮑威爾決心遏通脹　警告加息打擊通脹會為家庭和企業帶來痛苦
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款