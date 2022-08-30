美滙指數一度升穿109水平創逾20年高位 焦點股留意汽車股比亞迪（01211）ADR股價造好

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【ET開市直擊】恒指兩萬點攻防戰期結點收？比亞迪績後部署解碼（歡迎觀眾問股）
環球股市憂慮美國聯儲局取態偏鷹，紛現震盪，美滙指數一度升穿109水平，創逾20年高位。汽車股比亞迪 （01211） ADR股價造好，比本港收市價高3.5%。速睇其他ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點