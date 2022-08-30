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美滙指數一度升穿109水平創逾20年高位 焦點股留意汽車股比亞迪（01211）ADR股價造好

股市 06:59 2022/08/30

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環球股市憂慮美國聯儲局取態偏鷹，紛現震盪，美滙指數一度升穿109水平，創逾20年高位。汽車股比亞迪 （01211） ADR股價造好，比本港收市價高3.5%。速睇其他ET新聞精點↓↓

財經 地產 中國/國際 話題
港股夜期收市升比亞迪ADR高港3.5% 本港7月樓價按月下跌創近兩年半新低 深圳增病例24地鐵站關閉 羅湖、福田臨時管控 9月往返倫敦機票索價逾3萬
美股期貨未止跌道期跌逾200點 李家超鄰居突加佣求售何文田豪宅 人民幣在岸、離岸價續創逾兩年新低 頸粗易中風　頸圍超過1個數字留心
港元定存高息王存息達6厘 長實石崗軍營旁用地擬發展23幢低密度住宅  英樓價未來2年或跌7% 阿Mo留醫ICU情況有改善SoChing貼圖打氣
昆侖能源（00135）候低買 中美簽審計協議港交所再探底 高息難速退 港股緊日子
中美簽審計協議港交所再探底 摩根士丹利薦收集到10月的績優股 Jackson Hole例升變急跌 後續有例跌中期選舉
北水買恒生國企騰訊中電信 李家超周三赴粵 料探討落實「逆向隔離」 強求造芯片補貼非萬能

撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

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