美團（03690）股價急插逾7%拖低港股轉跌　傳騰訊（00700）出售美團持股

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【騰訊700】騰訊據報擬出售絕大部分美團持股 美團股價曾跌一成、快手陪跌（第二版）
美團 （03690） 股價急插逾7%拖低大市表現，市傳騰訊 （00700） 出售美團持股，價值240億美元。港股由升轉跌，恒生指數現跌235點，企19800點。速睇其他ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點