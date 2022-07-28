美國加息0.75厘符預期港股恒指輕微高開報20705點 分析料本港今季會加最優惠利率 股市 09:31 2022/07/28 分享： 分享： 美國加息0.75厘符合市場預期，港股今早隨美股造好高開，恒生指數開報 20705點。另外，有分析預料本港今季會上調最優惠利率（P）。速睇其他ET新聞精點↓↓ 財經股市 聯儲局加息0.75厘符預期 中概股除牌時間或提前至明年 鮑威爾暗示放慢加息美股升 地產樓市 分析指本港今季料上調P利率 獨家專訪陳茂波談建屋計劃 大埔林海山城新盤全面睇（有片） #立即參加「全民股獎」，獎金總值港幣3萬元！【詳情按此】# 時事國際 拜習周四通話 聚焦台海俄烏 歐洲能源危機加劇冬天恐太冷 英旅客入境西班牙需備逾7千旅費 生活話題 64處納強檢【附詳細名單】 食三文治後受後遺症折磨5年 男子半身癱瘓因狂吹冷氣？ 撰文 : 賴婉君 責任編輯 欄名 : ET新聞精點 相關文章 港股龍虎榜│今日港股升幅王東方海外（00316）股價逆市升逾3% 商湯（00020）股價再反彈 2022/07/27 港股龍虎榜│今日港股升幅王東方海外（00316）股價逆市升逾3% 商湯（00020）股價再反彈 異動股│港股異動股速覽 碧桂園服務（06098）股價今日狠插近逾2成 同系碧桂園（02007）亦跌1成半 2022/07/27 異動股│港股異動股速覽 碧桂園服務（06098）股價今日狠插近逾2成 同系碧桂園（02007）亦跌1成半 你可能感興趣 港股龍虎榜│今日港股升幅王東方海外（00316）股價逆市升逾3% 商湯（00020）股價再反彈 17:30 2022/07/27 港股龍虎榜│今日港股升幅王東方海外（00316）股價逆市升逾3% 商湯（00020）股價再反彈 異動股│港股異動股速覽 碧桂園服務（06098）股價今日狠插近逾2成 同系碧桂園（02007）亦跌1成半 16:30 2022/07/27 異動股│港股異動股速覽 碧桂園服務（06098）股價今日狠插近逾2成 同系碧桂園（02007）亦跌1成半 最新專欄文章 更多 港股午後跌勢加劇恒指收市跌453點報20297點 阿里巴巴（09988）股價跌近6%、騰訊（00700）股價跌近3% 2022/07/15 港股午後跌勢加劇恒指收市跌453點報20297點 阿里巴巴（09988）股價跌近6%、騰訊（00700）股價跌近3% 日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡 港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點 2022/07/08 日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡 港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點 恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4% 2022/06/30 恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4% 港股恒指收升265點、科指彈2% 車股全走高、阿里巴巴升逾6% 2022/06/23 港股恒指收升265點、科指彈2% 車股全走高、阿里巴巴升逾6% 港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元 本港最新失業率回落至5.1% 2022/06/17 港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元 本港最新失業率回落至5.1% 個股分析 投資推介 市場動向 技術分析 大行報告 目標價 騰訊 香港 道瓊斯工業平均指數 樓價