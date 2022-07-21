留意騰訊（00700）南非大股東疑似開始減持股份 ASM太平洋（00522）中期派息1.3元兼回購值得留意
港股恒指上日升勢於尾市略為回軟，未能守穩21000點關收市，今早能否有力再上，留意幾隻重磅科網股能否撐住，特別是騰訊 （00700）
大股東擬似開始減持股份。另外，ASM太平洋 （00522）
業績宣布中期派息1.3元兼回購股份值得留意。速睇其他ET新聞精點↓↓
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今早《ET開市直擊》洪艾爾、溫傑即時分析港股策略部署
1.恒指黑期跌約131點 道指期貨跌73點
2.騰訊大股東疑已開始減持
3.金沙中國第二季淨虧損擴大至4.22億美元
4.維達上半年盈利挫34% 中期息派10港仙
5.ASM太平洋中期多賺38.7% 派息1.3元
6.金管局今晨再接112億港元沽盤
7.Tesla季績勝預期、盤後股價升1%
8.美股科技股業績惹憧憬 納指再漲
9.國泰全數調回澳洲沙漠停泊飛機
10.強制檢測63幢住宅上榜
撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點
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