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熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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留意騰訊（00700）南非大股東疑似開始減持股份　ASM太平洋（00522）中期派息1.3元兼回購值得留意

股市 08:55 2022/07/21

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港股恒指上日升勢於尾市略為回軟，未能守穩21000點關收市，今早能否有力再上，留意幾隻重磅科網股能否撐住，特別是騰訊 （00700） 大股東擬似開始減持股份。另外，ASM太平洋 （00522） 業績宣布中期派息1.3元兼回購股份值得留意。速睇其他ET新聞精點↓↓

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今早《ET開市直擊》洪艾爾、溫傑即時分析港股策略部署

1.恒指黑期跌約131點　道指期貨跌73點

2.騰訊大股東疑已開始減持

3.金沙中國第二季淨虧損擴大至4.22億美元

4.維達上半年盈利挫34%　中期息派10港仙

5.ASM太平洋中期多賺38.7%　派息1.3元

6.金管局今晨再接112億港元沽盤

7.Tesla季績勝預期、盤後股價升1%

8.美股科技股業績惹憧憬 納指再漲

9.國泰全數調回澳洲沙漠停泊飛機

10.強制檢測63幢住宅上榜　

撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

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