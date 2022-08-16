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環球資金避險資金湧入債市債息下跌利科技股 恒指夜期收市微升報20066點、網易（09999）及京東（09618）美股股股價上揚

股市 06:55 2022/08/16

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環球資金避險資金湧入債市，債息下跌，利好科技股，美股納指倒升0.6%，恒指夜期收市升32點，收報20066點。網易 （09999） 及京東 （09618） 美股高港逾2%。速睇其他ET新聞精點↓↓

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撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

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