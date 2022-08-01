滙豐（00005）業績今午公布市場料滙豐派息會增加 股市 07:00 2022/08/01 分享： 分享： 港股今日聚焦滙豐 （00005） 業績，包括滙豐派息及回購股份事宜。另外，英倫銀行議息周中有結果，值得留意。本港社會話題方面，本網繼續為你緊貼Mirror演唱會事故最新事態發展。速睇其他ET新聞精點↓↓ 財經股市 滙豐今公布業績料中期息增14% 中國半導體行業掀起調查風暴 本周聚焦英倫銀行議息結果料加息0.5厘 地產樓市 NOVO LAND第加價1%加推折實336萬起 樓價指數按周跌0.18% 料8月中沒收今年谷底反彈的升幅 加息將觸發樓市危機？ 戴德梁行陶汝鴻分析下半年樓市走勢 #立即參加「全民股獎」，獎金總值港幣3萬元！【詳情按此】# 時事國際 內地7月官方製造業PMI錄49重回收縮區間 需求不足是主因 官方公布佩洛西出訪亞洲行程 不包括台灣 俄斷拉脫維亞天然氣供應 稱違反供應條件 生活話題 第二期電子消費券8.7起分階段發放 未來兩天最高達攝氏逾33度本周中起下雨 專家分享5個抗失眠貼士 Mirror演唱會事故最新發展 MIRROR演唱會蹈員怒轟總承辦商藝能工程 23位舞蹈員聯合聲明提4點澄清 籲勿將責任歸咎表演者 楊潤雄：究竟誰是大判一定調查出來 撰文 : 賴婉君 責任編輯 欄名 : ET新聞精點 相關文章 港股龍虎榜│今日港股升幅王東方海外（00316）股價逆市升逾3% 商湯（00020）股價再反彈 2022/07/27 港股龍虎榜│今日港股升幅王東方海外（00316）股價逆市升逾3% 商湯（00020）股價再反彈 異動股│港股異動股速覽 碧桂園服務（06098）股價今日狠插近逾2成 同系碧桂園（02007）亦跌1成半 2022/07/27 異動股│港股異動股速覽 碧桂園服務（06098）股價今日狠插近逾2成 同系碧桂園（02007）亦跌1成半 你可能感興趣 港股龍虎榜│今日港股升幅王東方海外（00316）股價逆市升逾3% 商湯（00020）股價再反彈 17:30 2022/07/27 港股龍虎榜│今日港股升幅王東方海外（00316）股價逆市升逾3% 商湯（00020）股價再反彈 異動股│港股異動股速覽 碧桂園服務（06098）股價今日狠插近逾2成 同系碧桂園（02007）亦跌1成半 16:30 2022/07/27 異動股│港股異動股速覽 碧桂園服務（06098）股價今日狠插近逾2成 同系碧桂園（02007）亦跌1成半 最新專欄文章 更多 港股午後跌勢加劇恒指收市跌453點報20297點 阿里巴巴（09988）股價跌近6%、騰訊（00700）股價跌近3% 2022/07/15 港股午後跌勢加劇恒指收市跌453點報20297點 阿里巴巴（09988）股價跌近6%、騰訊（00700）股價跌近3% 日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡 港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點 2022/07/08 日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡 港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點 恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4% 2022/06/30 恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4% 港股恒指收升265點、科指彈2% 車股全走高、阿里巴巴升逾6% 2022/06/23 港股恒指收升265點、科指彈2% 車股全走高、阿里巴巴升逾6% 港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元 本港最新失業率回落至5.1% 2022/06/17 港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元 本港最新失業率回落至5.1% 個股分析 投資推介 市場動向 技術分析 大行報告 目標價 騰訊 香港 道瓊斯工業平均指數 樓價