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滙豐（00005）業績今午公布市場料滙豐派息會增加

股市 07:00 2022/08/01

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港股今日聚焦滙豐 （00005） 業績，包括滙豐派息及回購股份事宜。另外，英倫銀行議息周中有結果，值得留意。本港社會話題方面，本網繼續為你緊貼Mirror演唱會事故最新事態發展。速睇其他ET新聞精點↓↓

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撰文 : 賴婉君 責任編輯

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