港股9月開局恒指黑期跌171點 騰訊據報今年擬剝離約1000億元人幣股票投資組合

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【日圓匯價】日圓跌至24年低！日圓兌美元迫近140關、每百日圓兌港元跌至5.62算
港股上日收報19954點，藍籌股ADR偏軟，阿里巴巴 （09988） 美股先升後回。不過，中概股指數續強，收市升2.9%，收報7517點。速睇其他ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點