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港股9月開局失利恒指跌357點報19597點收場　成交破千億大市沽壓增

股市 16:10 2022/09/01

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港股9月開局失利，恒生指數跌357點，報19597點收場，主板成交破千億元，成交額約1056億元，反映大市沽壓增加。新經濟股美團 （03690） 股價跌超過5%，阿里巴巴 （09988） 股價跌超過2%。多隻重磅地產股股價破低，恒生銀行 （00011） 股價曾跌120.5元創新低。速睇其他ET新聞精點↓↓

財經 地產 中國/國際 話題
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收租佬派息逐個數  9月除息大召集 美續加息 中國低息環境仍會維持幾耐 一老一幼速打針 防備第6波疫情

 

撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

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