港股9月開局半日恒指跌303點　美團（03690）股價挫逾4%、友邦（01299）未止跌失75元

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恒指突破呢個阻力位才會反彈 1類港股不宜部署？
港股9月開局失利，恒生指數半日跌303點，收報19650點。新經濟股美團 （03690） 股價挫逾4%、友邦 （01299） 未止跌失75元。速睇其他ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點