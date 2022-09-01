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港股9月開局半日恒指跌303點　美團（03690）股價挫逾4%、友邦（01299）未止跌失75元

股市 12:00 2022/09/01

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港股9月開局失利，恒生指數半日跌303點，收報19650點。新經濟股美團 （03690） 股價挫逾4%、友邦 （01299） 未止跌失75元。速睇其他ET新聞精點↓↓

財經 地產 中國/國際 話題
美團隨時遭騰訊沽股價跌逾4% 啟德MIAMI QUAY I 主打2房 最細250平方呎起 李克強要求果斷推出穩經濟政策 35歲男墮虛擬貨幣代購騙局失27萬元
美國禁止英偉達及AMD出口AI芯片至中國 葵涌上車盤供應充足 寶星中心2房首期唔駛50萬 深圳離深須持48小時內2次核酸陰性證明  飯前先吃5食物清腸有效瘦身
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港股連日拗腰 恒指重返200？ 人民幣會否跌至「7算」？ 樓價時光倒流
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收租佬派息逐個數  9月除息大召集 美續加息 中國低息環境仍會維持幾耐 一老一幼速打針 防備第6波疫情

 

撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

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