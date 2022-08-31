港股8月最後交易日MSCI指數調整成分股 且看會否收復失地

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【ET開市直擊】股神沽比亞迪散戶怎自保？三大內銀業績解讀（歡迎觀眾問股）
今日是港股8月最後一個交易日，MSCI指數調整成分股，尾市成交會大增，且看會否在8月最後一個交易日收復失地。速睇其他ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點