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港股8月最後交易日MSCI指數調整成分股 且看會否收復失地

股市 07:00 2022/08/31

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今日是港股8月最後一個交易日，MSCI指數調整成分股，尾市成交會大增，且看會否在8月最後一個交易日收復失地。速睇其他ET新聞精點↓↓

財經 地產 中國/國際 話題
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啤酒股選潤啤 盈利增長較快 市場料歐元區8月通脹將破紀錄 強求造芯片補貼非萬能

撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

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