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港股高開後造好科技指數跑贏　阿里巴巴（09988）股價反彈半成重上90元關

股市 10:30 2022/08/03

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港股恒生指數高開176點，其後升幅擴大至逾220點，試返2萬點關。科技指數現升逾2%跑贏大市，早段高見4313點。焦點股阿里巴巴 （09988） 股價反彈超過5%，重上90元關。另外，市場關注台海局勢發展對市場影響，速覽大陸對佩洛西訪台反應點擊速睇ET新聞精點↓↓

#科技指數跑贏大市　估中科指今日收市價有機會贏取港幣300元#

財經 地產 中國/國際 話題
恒指黑期升約124點 下半年樓價還看加息步伐 速覽大陸對佩洛西訪台反應 港府：全面配合國家對美政策
英鎊短存最高逾13厘 貝沙灣3房劈逾1成低市價沽 中美攤牌時刻到了嗎？ 教育局：香港非英國「殖民地」
碧桂園債價跌穿30美元 「先租後付」貸款預繳全年租金 大陸突禁止台企食品進口 常飲珍珠奶茶恐致大腸癌

#話題專頁：Mirror演唱會事故最新發展#

投資推介 趨勢分析 專欄評論
恒指或下試19178點 中方劍拔弩張軍工行業點睇 為何美國要四周點火？
騰訊京東美團破位策略 27年前台海導彈危機的啟示 台海釀新危機 震盪恐超當年
阿里業績料有驚喜幾時撈貨 黃國英：短炒港股黃金期已過 中美「護欄」欄不住本性

撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

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