港股高開後造好科技指數跑贏　阿里巴巴（09988）股價反彈半成重上90元關

上一篇文章
【內房銷售】中梁控股上月銷售挫六成 一文看清7月內房銷售數字（不斷更新）
港股恒生指數高開176點，其後升幅擴大至逾220點，試返2萬點關。科技指數現升逾2%跑贏大市，早段高見4313點。焦點股阿里巴巴 （09988） 股價反彈超過5%，重上90元關。另外，市場關注台海局勢發展對市場影響，速覽大陸對佩洛西訪台反應。點擊速睇ET新聞精點↓↓
#科技指數跑贏大市 估中科指今日收市價有機會贏取港幣300元#
|財經
|地產
|中國/國際
|話題
|恒指黑期升約124點
|下半年樓價還看加息步伐
|速覽大陸對佩洛西訪台反應
|港府：全面配合國家對美政策
|英鎊短存最高逾13厘
|貝沙灣3房劈逾1成低市價沽
|中美攤牌時刻到了嗎？
|教育局：香港非英國「殖民地」
|碧桂園債價跌穿30美元
|「先租後付」貸款預繳全年租金
|大陸突禁止台企食品進口
|常飲珍珠奶茶恐致大腸癌
#話題專頁：Mirror演唱會事故最新發展#
|投資推介
|趨勢分析
|專欄評論
|恒指或下試19178點
|中方劍拔弩張軍工行業點睇
|為何美國要四周點火？
|騰訊京東美團破位策略
|27年前台海導彈危機的啟示
|台海釀新危機 震盪恐超當年
|阿里業績料有驚喜幾時撈貨
|黃國英：短炒港股黃金期已過
|中美「護欄」欄不住本性
撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點