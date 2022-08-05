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港股高開後倒跌恒生指數暫守2萬關上　阿里巴巴（09988）股價曾跌逾3%

股市 10:25 2022/08/05

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港股高開後倒跌，恒生指數暫守2萬關上。焦點股阿里巴巴 （09988） 股價曾跌逾3%，低見91.9元。九倉置業 （01997） 股價上日抽升後今早再升逾3%，現報37.15元。速睇其他ET新聞精點↓↓

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7隻跑贏滙控渣打的銀行股 黃國英：短炒港股黃金期已過 強求造芯片補貼非萬能

撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

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