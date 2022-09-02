港股連跌兩日恒指收報19452點　友邦（01299）、阿里巴巴（09988）、美團（03690）齊跌拖低大市

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【新股IPO】洪九果品6689暗盤跌逾2% 一手帳面蝕90元
港股連跌兩日，恒生指數收報19452點，跌145點。 友邦 （01299） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 齊跌拖低大市。中綫而言，恒指仍受制去年6月延伸以來的下降軌約21200點，後市需確認突破此水平，中期走勢才有望改善。速睇其他ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點