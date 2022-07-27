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港股造好惟未攻克二萬一　內房獲救反彈碧桂園（02007）借勢配股

股市 07:05 2022/07/27

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港股上日造好，恒生指數升342點，收報20905點。內房爛尾樓問題有望獲救，內房股造好反彈，碧桂園 （02007） 股價大彈超過1成，隨即於港股收市後配股。速睇其他ET新聞精點↓↓

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撰文 : 賴婉君 責任編輯

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