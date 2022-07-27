港股造好惟未攻克二萬一 內房獲救反彈碧桂園（02007）借勢配股 股市 07:05 2022/07/27 分享： 分享： 港股上日造好，恒生指數升342點，收報20905點。內房爛尾樓問題有望獲救，內房股造好反彈，碧桂園 （02007） 股價大彈超過1成，隨即於港股收市後配股。速睇其他ET新聞精點↓↓ 財經股市 【內房危機】碧桂園折讓12.6%配售8.4億股 集資27.3億 【股東部署減持】商湯主要股東軟銀疑部署沽貨 現價跌穿成本價套現料不急套現（第二版） 【美股收市】道指跌228點 納指跌逾1.8% 沃爾瑪拖累零售股走低（不斷更新） 地產樓市 【拍賣撈筍盤】周三17個項目拍賣 最平277呎開價$65萬（附單位室內相） 隱世筍盤814呎海景2房月租3千 直擊林海山城會所 有董事屋兼有雪茄房 極具氣派 #立即參加「全民股獎」，獎金總值港幣3萬元！【詳情按此】# 時事國際 佩洛西據報或在習拜通話數天後訪台 國防部：解放軍不會坐視不管 南方高溫可達40℃以上 廣東等多地用電負荷創新高 【日本王室】上皇明仁患心臟衰竭 治療後情況穩定 生活話題 【書展2022】7日書展錄85萬入場人次 人均消費達879元按年增8% 【癡呆症自測】長期便秘或是癡呆症先兆 日本醫生教一個手勢自測病情 【中暑急救】熱中暑VS熱衰竭 醫生解構成因症狀及急救法 撰文 : 賴婉君 責任編輯 欄名 : ET新聞精點 相關文章 港股龍虎榜│今日港股升幅王碧桂園（02007）股價大升超過1成 同系碧桂園服務（06098）股價升近8% 2022/07/26 港股龍虎榜│今日港股升幅王碧桂園（02007）股價大升超過1成 同系碧桂園服務（06098）股價升近8% 異動股│港股異動股速覽 阿里巴巴（09888）股價近5%；碧桂園大陽燭升逾1成突破10天綫、20天綫為下一反彈阻力 2022/07/26 異動股│港股異動股速覽 阿里巴巴（09888）股價近5%；碧桂園大陽燭升逾1成突破10天綫、20天綫為下一反彈阻力 你可能感興趣 港股龍虎榜│今日港股升幅王碧桂園（02007）股價大升超過1成 同系碧桂園服務（06098）股價升近8% 17:10 2022/07/26 港股龍虎榜│今日港股升幅王碧桂園（02007）股價大升超過1成 同系碧桂園服務（06098）股價升近8% 異動股│港股異動股速覽 阿里巴巴（09888）股價近5%；碧桂園大陽燭升逾1成突破10天綫、20天綫為下一反彈阻力 16:45 2022/07/26 異動股│港股異動股速覽 阿里巴巴（09888）股價近5%；碧桂園大陽燭升逾1成突破10天綫、20天綫為下一反彈阻力 最新專欄文章 更多 港股午後跌勢加劇恒指收市跌453點報20297點 阿里巴巴（09988）股價跌近6%、騰訊（00700）股價跌近3% 2022/07/15 港股午後跌勢加劇恒指收市跌453點報20297點 阿里巴巴（09988）股價跌近6%、騰訊（00700）股價跌近3% 日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡 港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點 2022/07/08 日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡 港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點 恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4% 2022/06/30 恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4% 港股恒指收升265點、科指彈2% 車股全走高、阿里巴巴升逾6% 2022/06/23 港股恒指收升265點、科指彈2% 車股全走高、阿里巴巴升逾6% 港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元 本港最新失業率回落至5.1% 2022/06/17 港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元 本港最新失業率回落至5.1% 個股分析 投資推介 市場動向 技術分析 大行報告 目標價 騰訊 香港 道瓊斯工業平均指數 樓價