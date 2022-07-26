  • 30°C
香港時間 : 2022726日 (二) 09:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港股造好恒生指數高開113點報20676點　阿里巴巴（09988）股價彈升逾3%

股市 09:25 2022/07/26

分享：

分享：

港股造好，恒生指數高開113點，報20676點。焦點股阿里巴巴 （09988） 股價彈升逾3%，重返百元關開報103元。另外，滙豐 （00005） 股價亦升近2%，開報49.65元。速睇其他ET新聞精點↓↓

財經股市

地產樓市

#立即參加「全民股獎」，獎金總值港幣3萬元！【詳情按此】#

時事國際

生活話題

撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

最新專欄文章 更多

港股午後跌勢加劇恒指收市跌453點報20297點 阿里巴巴（09988）股價跌近6%、騰訊（00700）股價跌近3%
2022/07/15
港股午後跌勢加劇恒指收市跌453點報20297點 阿里巴巴（09988）股價跌近6%、騰訊（00700）股價跌近3%
日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡　港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點
2022/07/08
日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡　港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點
恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4%
2022/06/30
恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4%
港股恒指收升265點、科指彈2%　車股全走高、阿里巴巴升逾6%
2022/06/23
港股恒指收升265點、科指彈2%　車股全走高、阿里巴巴升逾6%
港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元　本港最新失業率回落至5.1%
2022/06/17
港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元　本港最新失業率回落至5.1%
個股分析 投資推介 市場動向 技術分析 大行報告 目標價 騰訊 香港 道瓊斯工業平均指數 樓價

上一篇文章

【阿里巴巴9988】阿里巴巴彈高3%重上100關　申請轉為香港主要上市、料年底完成　有望成港股通投資範圍

下一篇文章

【Tesla概念股】億和高開5%　上半年與國內某知名企業所接訂單約3億元　按年增5.7倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】滙豐ADR曾越50關　夜期收市升86點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR曾越50關　夜期收市升86點（不斷更新）
【中美金融戰】中證監否認研以數據敏感程度分類中概股是否須除牌　中美審計商議進度成疑
【中美金融戰】中證監否認研以數據敏感程度分類中概股是否須除牌　中美審計商議進度成疑
【倉位分析】AI股商湯大戶倉位再異動、115億大貨搬倉至滙豐　疑為第二大股東軟銀部署沽貨？
【倉位分析】AI股商湯大戶倉位再異動、115億大貨搬倉至滙豐　疑為第二大股東軟銀部署沽貨？
【內房危機】內地據報批准成立逾2000億房地產基金　碧桂園龍湖反彈5%、部分停工樓盤傳復工
【內房危機】內地據報批准成立逾2000億房地產基金　碧桂園龍湖反彈5%、部分停工樓盤傳復工
【開市9點半】美國勢加息0.75厘　港迎挑戰　美股踏業績高峰期
【開市9點半】美國勢加息0.75厘　港迎挑戰　美股踏業績高峰期
【防疫措施】港府據指擬將酒店檢疫減至四或五日　並與紅黃碼同步推出、最快兩周內出台
【防疫措施】港府據指擬將酒店檢疫減至四或五日　並與紅黃碼同步推出、最快兩周內出台
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款