港股造好恒生指數高開113點報20676點 阿里巴巴（09988）股價彈升逾3% 股市 09:25 2022/07/26 分享： 分享： 港股造好，恒生指數高開113點，報20676點。焦點股阿里巴巴 （09988） 股價彈升逾3%，重返百元關開報103元。另外，滙豐 （00005） 股價亦升近2%，開報49.65元。速睇其他ET新聞精點↓↓ 財經股市 阿里申請轉為香港主要上市 嗶哩嗶哩被判賠償中籃聯逾4億人幣 美國加息對樓市影響多大？（有片） 地產樓市 啟德MIAMI QUAY I定價參考 NOVO LAND折實574.5萬入場 利奧坊‧壹隅推5伙周五出售 折實556.01萬起 #立即參加「全民股獎」，獎金總值港幣3萬元！【詳情按此】# 時事國際 路透：國務院設基金收購爛尾樓盤 內地多省新生兒數量創新低 日本櫻島火山連續兩日噴發 生活話題 65處納強檢涉大埔海日灣10座【附名單】 【MIRROR演唱會】MIRROR首個紅館演唱會開鑼 12子從天而降熱爆全場 營養師教4款飲品防中暑 撰文 : 賴婉君 責任編輯 欄名 : ET新聞精點 最新專欄文章 更多 港股午後跌勢加劇恒指收市跌453點報20297點 阿里巴巴（09988）股價跌近6%、騰訊（00700）股價跌近3% 2022/07/15 港股午後跌勢加劇恒指收市跌453點報20297點 阿里巴巴（09988）股價跌近6%、騰訊（00700）股價跌近3% 日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡 港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點 2022/07/08 日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡 港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點 恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4% 2022/06/30 恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4% 港股恒指收升265點、科指彈2% 車股全走高、阿里巴巴升逾6% 2022/06/23 港股恒指收升265點、科指彈2% 車股全走高、阿里巴巴升逾6% 港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元 本港最新失業率回落至5.1% 2022/06/17 港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元 本港最新失業率回落至5.1% 個股分析 投資推介 市場動向 技術分析 大行報告 目標價 騰訊 香港 道瓊斯工業平均指數 樓價