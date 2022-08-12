港股造好恒生指數升93點連續兩日企2萬關上 太古（00019）股價再炒上、李寧（02331）股價升近5%
股市 16:30 2022/08/12
港股造好，恒生指數全日升93點，收報20175點。不過大市交投未算積極，主板成交額僅749億元。太古 （00019） 股價連續兩日炒上，今日突破50元關後上，收市升5.5%報52.65元。體育品股李寧 （02331） 業績後股價升近5%，收報70.1元。速睇其他ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點