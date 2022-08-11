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港股造好恒指升471點重上2萬點關　芯片股中芯（00981）、華虹（01347）升幅跑贏、中移動（00941）業績前股價尾市轉跌

股市 16:10 2022/08/11

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港股造好，恒生指數全日升471點，重上2萬點關，收報20082點。芯片股中芯 （00981） 、華虹 （01347） 升幅跑贏，同樣升逾3%收市。重磅高息股中移動 （00941） 業績前股價尾市由升轉跌，收報51.75元。速睇其他ET新聞精點↓↓

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撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

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