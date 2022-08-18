港股輕微高開後轉跌恒指半日收報19797點　騰訊（00700）股價升逾3%獲大行上調目標價滙證看495元

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恒指區間+支持位話你知 盤點港股五大憂慮
港股今早輕微高開後轉跌，恒生指數半日跌124點，收報19797點，主板半日成交額486億元。騰訊 （00700） 股價半日升逾3%，報312.6元；藥明生物 （02269） 股價半日升逾3%突破10天綫。速睇其他ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點