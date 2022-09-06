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港股輕微高開後走勢反覆 滙豐（00005）股價升逾1%、中移動（00941）除淨股價守住50元關

股市 10:45 2022/09/06

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港股輕微高開後走勢反覆，恒生指數現微升企19200點上。滙豐 （00005） 股價升逾1%表現跑贏大市；中移動 （00941） 今日除淨，中移動股價現守住50元關。速睇其他ET新聞精點↓↓

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撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

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