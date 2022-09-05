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港股軟恒指半日跌248點　比亞迪（01211）股價跌近半成可否撈貨

股市 12:05 2022/09/05

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港股弱勢未改，恒生指數半日跌248點，收報19203點。比亞迪 （01211） 股價跌近半，收報217.6元。股神巴菲特手沽比亞迪行動引發市場預期清倉比亞迪的憂慮，比亞迪股價現水平會否單向下跌更難料，若股神部署計劃沽貨，挾淡再沽機會可能更高。速睇其他ET新聞精點↓↓

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撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

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