  • 32°C
香港時間 : 2022905日 (週一) 16:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港股軟恒指全日跌226點　比亞迪（01211）股價跌近6%、騰訊（00700）股價跌近3%、阿里巴巴（09988）股價跌逾2%

股市 16:10 2022/09/05

分享：

分享：

港股弱勢未改，恒生指數全日跌226點，收報19225點。比亞迪 （01211） 股價跌近6%、騰訊 （00700） 股價跌近3%、阿里巴巴 （09988） 股價跌逾2%。速睇其他ET新聞精點↓↓

財經 地產 中國/國際 話題
恒指低開153點 比亞迪跌近6% 中原施永青料全年樓價跌逾1成 內地增1673宗病例倡中秋「就地過節」 虐兒求助升1成疫下網課增親子衝突
股神巴菲特再沽比亞迪套現逾30億 沙田第一城細單位412萬逾2年低價 成都延長封城3天 2千萬人續居家不出 徹底翻熱也可以食物中毒？食安中心教適當貯存溫度
美元指數升穿110關續創廿年高 荃灣中央紗廠變數據中心　預租率達87% 金融霸權再發力 圖為俄油價封頂 Staycation後疑惹一身蟲回家
投資 趨勢 專欄
揭股神御用經紀暫停減倉藏玄機？ 大家把樓債藏在哪裏？ 美棄守第一島鏈 中日韓暗湧不減反增
美滙升人民幣貶 恒指隨時穿190 找經濟新動能 地方八仙過海 突破「抗疫麻木」 港府須清晰復常新常態
驚熊未定　估底5大法　 花旗劉顯達薦7隻首選股 有隻派高息 一老一幼速打針 防備第6波疫情

 

撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

最新專欄文章 更多

港股午後跌勢加劇恒指收市跌453點報20297點 阿里巴巴（09988）股價跌近6%、騰訊（00700）股價跌近3%
2022/07/15
港股午後跌勢加劇恒指收市跌453點報20297點 阿里巴巴（09988）股價跌近6%、騰訊（00700）股價跌近3%
日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡　港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點
2022/07/08
日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡　港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點
恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4%
2022/06/30
恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4%
港股恒指收升265點、科指彈2%　車股全走高、阿里巴巴升逾6%
2022/06/23
港股恒指收升265點、科指彈2%　車股全走高、阿里巴巴升逾6%
港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元　本港最新失業率回落至5.1%
2022/06/17
港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元　本港最新失業率回落至5.1%
個股分析 投資推介 市場動向 技術分析 大行報告 目標價 騰訊 香港 道瓊斯工業平均指數 樓價

上一篇文章

【港股市況】比亞迪再跌近6%　騰訊領跌友邦逆市揚　恒指全日跌226點（不斷更新）

下一篇文章

【中國經濟】商務部：進一步促進汽車家電等消費　支持新能源車出口
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】比亞迪再跌近6%　騰訊領跌友邦逆市揚　恒指全日跌226點（不斷更新）
【港股市況】比亞迪再跌近6%　騰訊領跌友邦逆市揚　恒指全日跌226點（不斷更新）
【美股一周前瞻】美國8月消費信貸周五出爐　聯儲局正副主席將發表講話　專家：美國10年期債息仍有上升空間（附數據表）
【美股一周前瞻】美國8月消費信貸周五出爐　聯儲局正副主席將發表講話　專家：美國10年期債息仍有上升空間（附數據表）
【能源危機】G7宣布限油價　俄羅斯即無限期停供氣　道指高位跳水844點（不斷更新）
【能源危機】G7宣布限油價　俄羅斯即無限期停供氣　道指高位跳水844點（不斷更新）
【迷因股】3B家居CFO突墮樓身亡　震撼美股市場
【迷因股】3B家居CFO突墮樓身亡　震撼美股市場
【北溪一號】Nord Stream淪「No Stream」　歐洲天然氣價開市再飆升30%
【北溪一號】Nord Stream淪「No Stream」　歐洲天然氣價開市再飆升30%
【香港通關】彭博指港府內部對11月解除入境酒店隔離分歧　盧寵茂批報道如「宮廷內鬥」、港府堅持抗疫原則
【香港通關】彭博指港府內部對11月解除入境酒店隔離分歧　盧寵茂批報道如「宮廷內鬥」、港府堅持抗疫原則
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款