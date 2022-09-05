港股軟恒指全日跌226點　比亞迪（01211）股價跌近6%、騰訊（00700）股價跌近3%、阿里巴巴（09988）股價跌逾2%

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【港股市況】比亞迪再跌近6% 騰訊領跌友邦逆市揚 恒指全日跌226點（不斷更新）
港股弱勢未改，恒生指數全日跌226點，收報19225點。比亞迪 （01211） 股價跌近6%、騰訊 （00700） 股價跌近3%、阿里巴巴 （09988） 股價跌逾2%。速睇其他ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點