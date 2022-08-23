港股跌幅擴大恒指19400點爭持　美團（03690）股價及阿里巴巴（09988）股價拖低大市、安踏（02020）股價逆市近4%

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【ET講股通】孫運喜：後市四大關鍵（歡迎觀眾留言問股）
港股跌幅擴大，恒生指數現跌247點，於19400點爭持。重磅科技股美團 （03690） 股價及阿里巴巴 （09988） 股價拖低大市。吉利汽車 （00175） 股價下挫逾7%，管理層未確定四川廠房會否進一步停產。速睇其他ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點