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港股跌幅擴大恒指19400點爭持　美團（03690）股價及阿里巴巴（09988）股價拖低大市、安踏（02020）股價逆市近4%

股市 15:30 2022/08/23

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港股跌幅擴大，恒生指數現跌247點，於19400點爭持。重磅科技股美團 （03690） 股價及阿里巴巴 （09988） 股價拖低大市。吉利汽車 （00175） 股價下挫逾7%，管理層未確定四川廠房會否進一步停產。速睇其他ET新聞精點↓↓

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恒指午後跌逾200點吉利股價跌7% 前國企高層蝕賣元朗洋房3年三度損手 鄧小平118歲冥誕傳微博曾現網民懷念 紅黃碼適應期屆滿食環署今起嚴厲執法
安踏少賺6%中期息增至62仙 加多利軒1個月連錄5蝕讓  電荒下的四川人這樣生活（多圖） 故宮博物館遭塗鴉警追緝年約20歲男子
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中海油派中期息前北水偷步搶入 拜登搬芯片廠回美 強美元成最大難題 強求造芯片補貼非萬能

撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

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