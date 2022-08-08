港股跌市收場恒生指數收報20045點 交投淡靜成交縮至749億元　行政長官李家超宣布將7天酒店檢疫將改為「3+4」周五實施

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【鐵塔業績】中國鐵塔上半年資本開支跌1成 張志勇：疫情、需求改變、投資效率提升等所致 中期多賺22%（第二版）
港股跌市收場，恒生指數收報20045點，跌156點，險守2萬點關，留意大市交投淡靜，主板成交金額縮至749億元。另外，行政長官李家超宣布，7天酒店檢疫將改為「3+4」，本周五實施，國泰 （00293） 升1.42%，報8.59元。速睇其他ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點