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港股跌市收場恒指跌116點報19656點　滙豐（00005）股價失50元關遭削成分股權重

股市 16:10 2022/08/22

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港股跌市收場，恒生指數收市跌116點，報19656點，大市成交薄弱，主板全日成交額僅830億元。滙豐 （00005） 股價跌逾2%，失50元關收報49.3元，，滙豐遭恒生指數公司削成分股權重比例，由8.68%下調至上限8%。速睇其他ET新聞精點↓↓

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全力投電動車吉利年底收成 拜登搬芯片廠回美 強美元成最大難題 強求造芯片補貼非萬能

撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

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