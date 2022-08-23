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港股跌市恒指跌153點收場守19500點上　吉利（00175）股價跌逾6%、創科（00669）股價回吐逾4%

股市 16:20 2022/08/23

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港股跌市，恒生指數跌153點收場，收報報19503點險守19500點關。汽車股吉利 （00175） 股價跌逾6%，管理層未確定四川廠房會否進一步停產。另外，此前炒上的創科 （00669） 股價亦見回吐，跌逾4%失守百元關。大市交投薄弱，主板全日成交額866億元。速睇其他ET新聞精點↓↓

財經 地產 中國/國際 話題
恒指全日跌153點、19500失而復得 前國企高層蝕賣元朗洋房3年三度損手 鄧小平118歲冥誕傳微博曾現網民懷念 紅黃碼適應期屆滿食環署今起嚴厲執法
港元定存賺息最高5.5厘跑贏銀債保底息 加多利軒1個月連錄5蝕讓  電荒下的四川人這樣生活（多圖） 故宮博物館遭塗鴉警追緝年約20歲男子
康師傅績後抽升逾7%派特別息6.63美仙 納米公屋月租8千元  租金回報達17厘 日擬放寬入境完成接種疫苗免陰性檢測 熱帶風暴馬鞍今晚進本港800公里範圍
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中海油派中期息前北水偷步搶入 拜登搬芯片廠回美 強美元成最大難題 強求造芯片補貼非萬能

撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

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