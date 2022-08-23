港股跌市恒指跌153點收場守19500點上 吉利（00175）股價跌逾6%、創科（00669）股價回吐逾4%
股市 16:20 2022/08/23
港股跌市，恒生指數跌153點收場，收報報19503點險守19500點關。汽車股吉利 （00175） 股價跌逾6%，管理層未確定四川廠房會否進一步停產。另外，此前炒上的創科 （00669） 股價亦見回吐，跌逾4%失守百元關。大市交投薄弱，主板全日成交額866億元。速睇其他ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點