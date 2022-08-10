港股走弱恒生指數半日跌414點報19588點　新經濟股弱美團（03690）挫逾4%　汽車股、內房股跑輸

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【虛擬銀行】ZA Bank推短期儲蓄保險計劃「ZA 儲蓄保 3 」 每年保證回報逾3厘
港股走弱，恒生指數半日跌414點報19588點，主板成交額478億元。新經濟股弱，美團 （03690） 、京東 （09618） 股價挫逾4%；汽車股比亞迪 （01211） 及吉利 （00175） 分別跌逾4%及逾3%；內房股碧桂園 （02007） 及龍湖 （00960） 股價雙雙破底。另外，國泰 （00293） 、九倉 （00004） 剛公布半年業績。速睇其他ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點